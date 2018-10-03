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12:34 (мск), источник: BBC News Русская служба

Подводные косари: как на Соловках живут и работают заготовители водорослей

Люди этой удивительной профессии проводят в море до шести часов в день. Ради чего они каждое лето бросают свою обычную жизнь и приезжают на острова?

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Евгений Акиньхов — старший заготовитель водорослей. Каждый день он проводит в море до шести часов, косит водоросли, а потом сушит их — и отправляет на комбинат.

Ламинария очень распространена, ее используют в продуктах, косметике и медицине, но ее очень сложно добывать.

По словам Евгения, такая работа — далеко не для всех.

Он приезжает на Соловки каждый год и проводит здесь пять месяцев с мая по сентябрь. «Здесь есть кое-что, чего нет нигде на материке, — отдых. Работой занят — вроде устал, а морально отдохнул», — говорит мужчина.

Как проходит обычный день для людей этой удивительной профессии, смотрите в видео Русской службы Би-би-си.

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