Подводные косари: как на Соловках живут и работают заготовители водорослей

Евгений Акиньхов — старший заготовитель водорослей. Каждый день он проводит в море до шести часов, косит водоросли, а потом сушит их — и отправляет на комбинат.

Ламинария очень распространена, ее используют в продуктах, косметике и медицине, но ее очень сложно добывать.

По словам Евгения, такая работа — далеко не для всех.

Он приезжает на Соловки каждый год и проводит здесь пять месяцев с мая по сентябрь. «Здесь есть кое-что, чего нет нигде на материке, — отдых. Работой занят — вроде устал, а морально отдохнул», — говорит мужчина.

Как проходит обычный день для людей этой удивительной профессии, смотрите в видео Русской службы Би-би-си.

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