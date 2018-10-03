Подводные косари: как на Соловках живут и работают заготовители водорослей
Люди этой удивительной профессии проводят в море до шести часов в день. Ради чего они каждое лето бросают свою обычную жизнь и приезжают на острова?
Люди этой удивительной профессии проводят в море до шести часов в день. Ради чего они каждое лето бросают свою обычную жизнь и приезжают на острова?
Евгений Акиньхов — старший заготовитель водорослей. Каждый день он проводит в море до шести часов, косит водоросли, а потом сушит их — и отправляет на комбинат.
Ламинария очень распространена, ее используют в продуктах, косметике и медицине, но ее очень сложно добывать.
Он приезжает на Соловки каждый год и проводит здесь пять месяцев с мая по сентябрь. «Здесь есть
Как проходит обычный день для людей этой удивительной профессии, смотрите в видео Русской службы