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11:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянам отвели на новогодние каникулы 10 дней

Новогодние каникулы в России продлятся 10 дней.

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Источник: AP 2018

Россияне будут отдыхать с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

В документе уточняется, что выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье) и 23 февраля (суббота), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 2, 3 и 10 мая соответственно.

«Таким образом, в 2019 году будет десятидневный отдых с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года, двухдневный отдых с 23 по 24 февраля, совпадающий с празднованием Дня защитника Отечества, трехдневный отдых с 8 по 10 марта, совпадающий с празднованием Международного женского дня, пятидневный отдых с 1 по 5 мая, совпадающий с праздником весны и труда, четырехдневный отдых с 9 по 12 мая, совпадающий с празднованием Дня Победы, 12 июня — День России, трехдневный отдых с 2 по 4 ноября, совпадающий с Днем народного единства», — говорится в тексте постановления.

Проект документа рассмотрен и одобрен на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 19 сентября.

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