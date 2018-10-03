Бесстрашные дети спасли собаку от удава (видео)

Драматическое видео набирает популярность в соцсетях. На нем бесстрашные дети бросаются на помощь домашнему любимцу, на которого напал удав.

Змея длиной больше двух метров зажала собаку в смертельном кольце. Трое мальчиков разного возраста попытались отогнать хищника палками. Когда это не сработало, они стали разжимать кольцо голыми руками.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/TiUTviSwCe8?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Как только хватка змеи ослабла, пес поднялся на лапы и смог отбежать. Мальчики еще какое-то время держали удава, чтобы он ни на кого не напал.

Где именно произошло чудесное спасение, разместивший видео пользователь не уточняет.