Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Завуч заставил учениц надеть прозрачные юбки из-за «пышных форм»
Россия пугает мир электромагнитным оружием
Авиационные врачи призывают больных людей перестать летать
Условие, при котором теперь дачнику грозит потеря имущества
Метро Москвы застрахует свою недвижимость на 1 трлн рублей
Подводные косариКак на Соловках живут и работают заготовители водорослей
«Поздно пить боржоми»: В Сети ответили главе «Нафтогаза»
В джунглях Вьетнама нашли советского летчика
Популярное обезболивающее признали опасным для сердца и сосудов
Мифы о сексе, которые давно устарели
42 - летняя Джованна Антонелли снялась обнаженной - фото
Сексуальный наряд Загитовой на льду покорил Сеть
«Кто уполномочил эту даму?»: МИД на слова из США в адрес РФ
Вашингтон отреагировал на поставки С-300 в Сирию
Сексуальный наряд Загитовой на льду покорил фанатов
Жена Павла Воли сняла обручальное кольцо - СМИ
История россиянина о жизни в Эмиратах
Как недорого оформить маленькую квартиру
Фоторепортажи
14Тайфун «Джеби» может стать самым мощным за четверть века
17Идем на «Восток»
12:59 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Бесстрашные дети спасли собаку от удава (видео)

Они оттащили змею голыми руками.

Наверх

Драматическое видео набирает популярность в соцсетях. На нем бесстрашные дети бросаются на помощь домашнему любимцу, на которого напал удав.

Змея длиной больше двух метров зажала собаку в смертельном кольце. Трое мальчиков разного возраста попытались отогнать хищника палками. Когда это не сработало, они стали разжимать кольцо голыми руками.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как только хватка змеи ослабла, пес поднялся на лапы и смог отбежать. Мальчики еще какое-то время держали удава, чтобы он ни на кого не напал.

Где именно произошло чудесное спасение, разместивший видео пользователь не уточняет.

Читайте также:

 Почему после алкоголя происходят провалы в памяти?
Подводные косари
Путин предложил смягчить статью об экстремизме
Как банковские карты россиян попали под массовую блокировку
Останки мамонта обнаружили в Тверской области
В Европе построят крупнейший в мире подводный ресторан (фото)
ЦСКА обыграл «Реал» в «Лужниках» в матче Лиги чемпионов
Вилла Дмитрия Киселева стала поводом для судебного иска
Россияне рассказали, в каком возрасте наступает старость
Спорт
«Игорь — герой». ЦСКА не остановить даже без Акинфеева «Реал Мадрид» снова уехал ни с чем из Лужников.
Hi-Tech
Арктика исчезает Глобальное потепление не удержать.
Hi-Tech
Арктика исчезает Глобальное потепление не удержать.
Кино
Галкин, Ахеджакова и другие артисты скорбят о кончине Карцева Актер и сатирик ушел из жизни в возрасте 79 лет
Недвижимость
История россиянина о жизни в Эмиратах
Названы тайные метки квартирных воров в Москве
Как вычислить риелторов-мошенников
Россиянам снизят тариф за раздельный сбор мусора
Горячие темы на «Детях»
FishKa Бессильная ярость 986
Елена Пирогова Возмутила тема 344
Двойня В чём я виновата 308
Ваше Величество Необычная мода 181
Леди
Вегетарианцы против мясоедов: кто из звезд выглядит лучше Вегетарианцы приписывают к плюсам своего питания цветущий внешний вид и вечное здоровье
Все о ремонте
Как быстро убраться в квартире, чтобы было чисто
11 простых и незатратных способов сделать ваш интерьер удобнее уже сейчас
6 дизайн-решений для интерьера гостиной
5 классных идей для маленьких квартир из западных проектов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь