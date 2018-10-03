Бесстрашные дети спасли собаку от удава (видео)
Они оттащили змею голыми руками.
Они оттащили змею голыми руками.
Драматическое видео набирает популярность в соцсетях. На нем бесстрашные дети бросаются на помощь домашнему любимцу, на которого напал удав.
Змея длиной больше двух метров зажала собаку в смертельном кольце. Трое мальчиков разного возраста попытались отогнать хищника палками. Когда это не сработало, они стали разжимать кольцо голыми руками.
Как только хватка змеи ослабла, пес поднялся на лапы и смог отбежать. Мальчики еще
Где именно произошло чудесное спасение, разместивший видео пользователь не уточняет.
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