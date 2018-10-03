Нобелевскую премию по химии присудили за эволюцию ферментов и исследование пептидов и антител

Источник: Nobel Prize

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU — Шведская королевская академия наук объявила лауреатов Нобелевской премии по химии 2018 года. 110-я премия будет вручена Фрэнсис Арнольд за направленную эволюцию ферментов, а также Джорджу Смиту и сэру Грегори Винтеру за фаговое отображение пептидов и антител.

Победители прошлых лет

В 2017 году Нобелевскую премию по химии вручили Жаку Дюбоше, Иоахиму Франку и Ричарду Хендерсону с формулировкой «за развитие криоэлектронной микроскопии высокого разрешения для определения структуры биомолекул в растворах». Криоэлектронная микроскопия — один из главных методов изучения особенностей клеток и молекул на сегодняшний день. Благодаря такому микроскопу ученые могут наблюдать за живыми биомолекулами и изучать трехмерные изображения белков в клетках.

В 2016 году Нобелевскую премию получили Жан-Пьер Соваж, Бернард Феринга и Фрезер Стоддарт «за проектирование и синтез молекулярных машин».

Единственным на сегодняшний день российским Нобелевским лауреатом по химии стал в 1956 году Николай Семенов (1896−1986) вместе с англичанином Сирилом Хиншелвудом за исследования механизма химических реакций.

В пятницу 5 октября объявят обладателя Нобелевской премии мира. Ранее уже объявили лауреатов этого года по физиологии и медицине, а также физике.

В 2017 году Нобелевский фонд впервые с 2001 года решил увеличить размеры премий лауреатам на один миллион шведских крон — то есть на 12,5% Теперь размер премии составляет 9 млн шведских крон (около $1,12 млн).