В Тверской области обнаружили останки мамонта
Как установили ученые, останки, обнаруженные жителем Тверской области на реке Ивица, принадлежали взрослому шерстистому мамонту.
Как установили ученые, останки, обнаруженные жителем Тверской области на реке Ивица, принадлежали взрослому шерстистому мамонту.
Как сообщается в
Сообщение подтвердилось: экспедиция под руководством Е. Н. Мащенко, старшего научного сотрудника Палеонтологического института им. А. А. Борисяка РАН, обнаружила «фрагменты верхней челюсти с зубами, фрагменты бивней и другие части черепа». Как отмечают ученые, найденные останки принадлежали взрослому шерстистому мамонту, которому было около 45 лет.
Шерстистые мамонты (Mammuthus primigenius), как считается, появились около 300−200 тысяч лет назад в Сибири, а позже распространились в Европу и Северную Америку; основная популяция Mammuthus primigenius исчезла более 10 тысяч лет назад; последние же шерстистые мамонты, как полагают ученые, жили на острове Врангеля и вымерли примерно 4 000 лет назад.
В древности на территории нынешней Тверской области также обитали мамонты, однако, как отмечают исследователи, в данной местности «находки этих животных — редкие и случайные». С учетом этого исследователи подчеркивают важность новой находки — она поможет в комплексных исследованиях, которые нужны для реконструкции условий, существовавших в эпоху жизни мамонтов.
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