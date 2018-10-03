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13:39 (мск), источник: Популярная механика

В Тверской области обнаружили останки мамонта

Как установили ученые, останки, обнаруженные жителем Тверской области на реке Ивица, принадлежали взрослому шерстистому мамонту.

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Источник: ПИ им. А. А. Борисяка РАН

Как сообщается в пресс-релизе на сайте Палеонтологического института им. А. А. Борисяка РАН, экспедиция в Тверскую область состоялась в прошлом месяце. Ранее местный житель Вадим Николаевич Комин сообщил, что нашел на реке Ивица кости мамонта, и специалисты собирались проверить данную информацию.

Источник: ПИ им. А. А. Борисяка РАН
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Сообщение подтвердилось: экспедиция под руководством Е. Н. Мащенко, старшего научного сотрудника Палеонтологического института им. А. А. Борисяка РАН, обнаружила «фрагменты верхней челюсти с зубами, фрагменты бивней и другие части черепа». Как отмечают ученые, найденные останки принадлежали взрослому шерстистому мамонту, которому было около 45 лет.

Шерстистые мамонты (Mammuthus primigenius), как считается, появились около 300−200 тысяч лет назад в Сибири, а позже распространились в Европу и Северную Америку; основная популяция Mammuthus primigenius исчезла более 10 тысяч лет назад; последние же шерстистые мамонты, как полагают ученые, жили на острове Врангеля и вымерли примерно 4 000 лет назад.

Источник: ПИ им. А. А. Борисяка РАН

В древности на территории нынешней Тверской области также обитали мамонты, однако, как отмечают исследователи, в данной местности «находки этих животных — редкие и случайные». С учетом этого исследователи подчеркивают важность новой находки — она поможет в комплексных исследованиях, которые нужны для реконструкции условий, существовавших в эпоху жизни мамонтов.

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