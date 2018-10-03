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13:40 (мск), источник: Новости Mail.Ru

В Норвегии построят крупнейший в мире подводный ресторан

Он откроется весной 2019 года.

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На пятиметровой глубине в Северном море завершается строительство крупнейшего в мире и первого в Европе подводного ресторана.

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В июле у крайней южной точки Норвегии затопили 34-метровую железобетонную оболочку будущего ресторана. Сейчас строители завершают внутренние работы. По плану, заведение откроется весной 2019 года.

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Ресторан под названием «Under» — это проект норвежской компании Snøhetta, которая работала над библиотекой Alexandrina в Египте, оперным театром в Осло и Национальным мемориалом 11 сентября в США.

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Внутренняя площадь ресторана составит около 500 квадратных метров. Он сможет принимать до 100 посетителей одновременно на трех уровнях. В 11-метровое окно можно будет любоваться панорамным видом на окружающую морскую среду.

Уникальное здание погружено в воду только на половину. Посетители ресторана будут попадать внутрь по суше, а затем спускаться в подводную часть.

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По словам архитекторов, главной проблемой для них было давление воды, ветер и волны. Поэтому железобетонная конструкция немного изогнута, чтобы нивелировать действие штормов и течений.

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