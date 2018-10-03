От вина со вкусом колы до гнилого пива. Самый дорогой алкоголь, проданный на аукционах

3 октября состоится аукцион виски Bonhams Whisky Sale (Эдинбург, Шотландия). Среди лотов — бутылка напитка 60-летней выдержки Macallan, оценочная стоимость которой составляет 900 тыс. фунтов. Какие еще редкие бутылки уходили с молотка за баснословные деньги?

Вино Chardonnay 1973 года

Цена: $11 325

На Парижской дегустации вин 1976 года в результате слепой пробы в соревновании белых вин отдали предпочтение шардоне калифорнийской винодельни Chateau Montelena урожая 1973 года. В подвалах хозяйства осталось всего несколько бутылок, и одну из них было решено выставить на аукцион в 2010 году, а вырученные деньги направить в благотворительный фонд. Кстати, события этой дегустации показаны в фильме Рэндолла Миллера «Шоковый эффект» (2008 год).

На торгах победил британец Джейсон Коркоран, бизнесмен, занимающийся программным обеспечением автомобилей Lamborghini, Porsche и BMW. Сам мистер Коркоран признался, что основной мотивацией покупки стал именно этот фильм: он захотел собрать все вина, что участвовали в той дегустации.

Пиво Löwenbräu

Цена: $16 000

Стоимость этой бутылки, которая была продана в 2009 году, обычного пива марки Lowenbrau возросла до баснословной цифры благодаря истории, в которую она попала.

Бутылка была обнаружена на месте крушения дирижабля «Гинденбург».

Катастрофа, в результате которой погибло 35 человек, произошла в 1937 году — лайнер внезапно рухнул на землю и сгорел буквально за 37 секунд. На тот момент это было крупнейшее воздушное судно в мире.

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Как сказал аукционист Эндрю Олдридж, вероятно, на вкус напиток не очень приятен (и скорее всего, похож на гниль, уточняет он), однако у настоящих коллекционеров не должно даже возникнуть мысли попробовать его. Это самая дорогостоящая бутылка пива в мире.

Вино Champagne Juglar — Archaeological reference

Цена: $19 518 и $37 290

Шесть бутылок этого вина были найдены у берегов Аландских островов на корабле, который затонул более 170 лет назад. Одну из них удалось продать в 2010 году за рекордную на тот момент сумму $37 290, а в 2012-м известнейший аукционный дом Франции Artcurial Briest-Poulain-F. Tajan продал вторую за $19 518.

Французские сомелье описывают вкус напитка как очень странный: напоминает кока-колу, в нем чувствуются кофейные зерна, пряности, а вот фруктовые нотки отсутствуют вовсе. Сложно представить такой микс, но наверняка он стоит своих денег.

Вино Chateau Lafite — Rothschild 1787 года

Цена: $156 000

Бутылка Chateau Lafitte — Rothschild 1787 года продана с аукциона Малкольму Форбсу (издателю журнала Forbes) в 1985 году. Вино было произведено во время Великой французской революции семьей Ротшильдов — австрийских банкиров и виноделов, которым был пожалован титул баронов.

Такую ценность вино получило благодаря не только своему возрасту, но и выгравированным на бутылке инициалам Томаса Джефферсона, одного из авторов Декларации независимости США.

Хотя доказательств того, что ThJ — это Томас Джефферсон и что он сам сделал эту надпись, никаких нет.

Вино Cheval Blanc 1947 года

Цена: $304 375

Урожай 1947 года во Франции был настолько хорош, что породил вино-легенду. Это одна из самых дорогих бутылок вина, которую когда-либо продавали на аукционе. Ее даже занесли в Книгу рекордов Гиннесса. Опытные сомелье говорят, что это не просто лучший Cheval Blanc ХХ века, но и в принципе лучший среди подобных напитков в мире за все время существования красных вин.

Сильная жара того года подарила напитку высокий уровень сахара, благодаря которому некоторые из бутылок потеряли стабильность. Это значит, их вкус мог со временем измениться: испортиться или, наоборот, приобрести непередаваемые, уникальные черты. Этой бутылке вина повезло.

Вино California Cabernet Sauvignon 2015 года

Цена: $350 000

Cabernet Sauvignon — сорт винограда, который известен, наверное, всем и был самым распространенным и популярным до 90-х, пока не появилось мерло. Бутылку Cabernet Sauvignon из Александровской долины в Калифорнии, созданную Джесси Кацем (который в 2010 году стал самым молодым виноделом в США — в 25 лет, между прочим), продали в 2017 году.

Изначально партия вина создавалась специально для Шепа Гордона, менеджера голливудских звезд вроде Элиса Купера и группы Pink Floyd. Гордон пожертвовал бутылку благотворительному фонду, который, в свою очередь, продал ее на аукционе, направив полученные деньги на помощь нуждающимся.

Виски The Macallan 64 Year Old Lalique Cire Perdue

Цена: $628 000

В 2014 году это был самый дорогой алкогольный напиток, проданный на аукционе. Этот односолодовый виски (который, к слову, самый выдержанный в мире) был бутилирован в хрустальный графин, изготовленный в честь юбилея французского ювелира и стеклодува Рене Левика. Бутылка имеет форму классического графина и украшена рельефом в виде волн.

Виски Macallan 1926 года

Цена: $1,1 млн

The Macallan — производитель редкого и дорогого шотландского виски. За ним охотятся многие коллекционеры мира, готовые выложить любую сумму за обладание уникальным напитком.

Популярность его неудивительна — как правило, из одного разлива получается всего 20−40 бутылок, а в продажу поступает и того меньше.

Это самая дорогая бутылка виски на данный момент, которая когда-либо продавалась на аукционе (и вообще пока самый дорогой алкоголь, ушедший с молотка). Бутылка урожая 1926 года была продана за безумные $1,1 млн в этом году на аукционе в Гонконге. Она — часть коллекции под названием «Святой грааль Макаллана» 1926 года. Комплект состоит из 24 бутылок, которые произвели для особенных клиентов компании. Для дизайна этикеток были приглашены известные художники. Эту, например, написал Валерио Адами, итальянский художник-экспрессионист, один из крупнейших представителей направления поп-арт.

Кадрия Садыкова