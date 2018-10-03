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14:47 (мск), источник: Новости Mail.Ru

В море выпустили робота-медузу (видео)

Он будет исследовать океан, не пугая его обитателей.

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Американские ученые изобрели робота в виде медузы, который поможет исследовать морские глубины и изучать климатические изменения.

Небольшой бот в резиновой оболочке на ощупь напоминает мячик-антистресс, говорят изобретатели. Он питается от батареи и движется бесшумно, медленно передвигая «щупальцами» в точности, как медуза.

Благодаря тому, что бот мягкий, он не будет повреждать коралловые рифы и сможет протискиваться в самые труднодоступные уголки под водой, рассказал Эрик Энгеберг из Флоридского Атлантического университета. Это не всегда получается с подводными беспилотниками.

Ученые уже протестировали несколько прототипов вдоль побережья Южной Флориды и опубликовали результаты в журнале Bioinspiration & Biomimetics.

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Робот-медуза хранит всю собранную информацию внутри. Чтобы ее получить и расшифровать, бота нужно достать из воды. Но в будущем, говорят ученые, они создадут «медуз» с беспроводной связью.

Новое изобретение стоит намного дешевле других подводных роботов — всего 200 долларов.

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