В море выпустили робота-медузу (видео)

Американские ученые изобрели робота в виде медузы, который поможет исследовать морские глубины и изучать климатические изменения.

Небольшой бот в резиновой оболочке на ощупь напоминает мячик-антистресс, говорят изобретатели. Он питается от батареи и движется бесшумно, медленно передвигая «щупальцами» в точности, как медуза.

Благодаря тому, что бот мягкий, он не будет повреждать коралловые рифы и сможет протискиваться в самые труднодоступные уголки под водой, рассказал Эрик Энгеберг из Флоридского Атлантического университета. Это не всегда получается с подводными беспилотниками.

Ученые уже протестировали несколько прототипов вдоль побережья Южной Флориды и опубликовали результаты в журнале Bioinspiration & Biomimetics.

Робот-медуза хранит всю собранную информацию внутри. Чтобы ее получить и расшифровать, бота нужно достать из воды. Но в будущем, говорят ученые, они создадут «медуз» с беспроводной связью.

Новое изобретение стоит намного дешевле других подводных роботов — всего 200 долларов.