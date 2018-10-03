Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Кремле сделали заявление о выходе Путина на пенсию
Россия показала «невидимые» бомбы в действии (фото)
Любовь Успенская обрила дочь наголо
Россиян могут автоматически переводить на новую систему пенсий
Самые дорогие улицы Москвы стали еще дороже
Подводные косариКак на Соловках живут и работают заготовители водорослей
СМИ: Озвучен источник богатств Захарченко
Фуры на Крымском мосту вызвали в Киеве скандал
Кардиологи пересмотрели нормы артериального давления
Ученые рассказали, как избавиться от жира на животе
"Захотелось стать монахом": В Сети восхищаются решением Билана
Не нравится: фаворит Бузовой высказался о ведущей
Заявление Медведева после поражения "Единой России" на выборах
"Странно даже, удивительно": Путин об ошибке США
Мать запрещала Кобзону близость с супругой - его жена
Вон отсюда: Скабеева хотела выгнать Исаева в эфире
История россиянина о жизни в Эмиратах
Как недорого оформить маленькую квартиру
Фоторепортажи
24Sony World Photography Awards начал прием заявок
8Находка десятилетия
15:54 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Мост в Австралии спровоцировал туристический бум

Таких сооружений в мире всего семь.

Наверх

В часе езды от австралийского Сиднея, на берегу Тихого океана, расположен уникальный мост Sea Cliff.

Это один из семи мостов в мире, которые построены параллельно береговой линии. Консольный мост повторяет изгибы непроходимых скал, органично вписываясь в окружающий пейзаж Нового Южного Уэльса.

Во время загрузки произошла ошибка.

Sea Cliff с двумя полосами движения и велосипедной дорожкой был торжественно открыт в 2005 году. Его построили за 52 миллиона долларов на замену аварийной дороге Лоуренс Харгрейв Драйв. Там регулярно случались оползни и камнепады, что приводило к жертвам.

Название новому мосту придумала 11-летняя школьница Макензи Рассел. Она победила в конкурсе среди учеников начальных школ.

Во время загрузки произошла ошибка.

Мост обращен к открытому океану и должен выдерживать самые суровые условия. И хотя спроектирован и построен он на славу, инженеры опасаются, что его ремонт будет дорогостоящим удовольствием.

Во время загрузки произошла ошибка.

Тем не менее, мост уже принес региону огромную пользу. Он не только соединил напрямую соседние поселки, но и привлек в ранее труднодоступный регион многих туристов. Особой популярностью мост пользуется у молодоженов и влюбленных парочек, которые приезжают сюда, чтобы навесить любовный замок.

Во время загрузки произошла ошибка.

Новому мосту не страшны камнепады, но несчастные случаи случаются и здесь. В погоне за впечатляющими селфи несколько туристов сорвались с высоты и погибли. Местные власти усилили видеонаблюдение и ведут разъяснительную работу с подростками и молодежью в школах и средствах массовой информации.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также:

 Почему после алкоголя происходят провалы в памяти?
Подводные косари
Путин назвал Скрипаля предателем родины и подонком
Как банковские карты россиян попали под массовую блокировку
Вилла Дмитрия Киселева стала поводом для судебного иска
Испанские СМИ опечалены победой ЦСКА в Лиге чемпионов
Россияне назвали возраст наступления старости
В России пересмотрят дела об экстремизме в интернете
Спорт
«Игорь — герой». ЦСКА не остановить даже без Акинфеева «Реал Мадрид» снова уехал ни с чем из Лужников
Hi-Tech
Загадочный объект в Антарктиде взбудоражил мир Что же это такое?
Hi-Tech
Загадочный объект в Антарктиде взбудоражил мир Что же это такое?
Кино
Елена Коренева отмечает 65-летие: яркие роли актрисы В честь юбилея признанной красавицы советского экрана вспоминаем ее знаковые роли в кино
Недвижимость
Как вычислить риелторов-мошенников
Ипотечной ставке предрекли рост до критического уровня
История россиянина о жизни в Эмиратах
Сакля, юрта и сукал: он объездил весь мир и снял людей на фоне их удивительных домов
Дети
Кейт Миддлтон вышла из декретного отпуска Герцогиня пообщалась с лондонскими школьниками (фото)
Леди
Вегетарианцы против мясоедов: кто из звезд выглядит лучше Вегетарианцы приписывают к плюсам своего питания цветущий внешний вид и вечное здоровье
Все о ремонте
Как быстро убраться в квартире, чтобы было чисто
11 простых и незатратных способов сделать ваш интерьер удобнее уже сейчас
6 дизайн-решений для интерьера гостиной
5 классных идей для маленьких квартир из западных проектов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь