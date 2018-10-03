Мост в Австралии спровоцировал туристический бум
Таких сооружений в мире всего семь.
Таких сооружений в мире всего семь.
В часе езды от австралийского Сиднея, на берегу Тихого океана, расположен уникальный мост Sea Cliff.
Это один из семи мостов в мире, которые построены параллельно береговой линии. Консольный мост повторяет изгибы непроходимых скал, органично вписываясь в окружающий пейзаж Нового Южного Уэльса.
Sea Cliff с двумя полосами движения и велосипедной дорожкой был торжественно открыт в 2005 году. Его построили за 52 миллиона долларов на замену аварийной дороге Лоуренс Харгрейв Драйв. Там регулярно случались оползни и камнепады, что приводило к жертвам.
Название новому мосту придумала 11-летняя школьница Макензи Рассел. Она победила в конкурсе среди учеников начальных школ.
Мост обращен к открытому океану и должен выдерживать самые суровые условия. И хотя спроектирован и построен он на славу, инженеры опасаются, что его ремонт будет дорогостоящим удовольствием.
Тем не менее, мост уже принес региону огромную пользу. Он не только соединил напрямую соседние поселки, но и привлек в ранее труднодоступный регион многих туристов. Особой популярностью мост пользуется у молодоженов и влюбленных парочек, которые приезжают сюда, чтобы навесить любовный замок.
Новому мосту не страшны камнепады, но несчастные случаи случаются и здесь. В погоне за впечатляющими селфи несколько туристов сорвались с высоты и погибли. Местные власти усилили видеонаблюдение и ведут разъяснительную работу с подростками и молодежью в школах и средствах массовой информации.
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