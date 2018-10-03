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16:25 (мск), источник: РИА Новости

Мэй на съезде Консервативной партии сплясала под Abba

ЛОНДОН, 3 окт — РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила на съезде Консервативной партии с большой речью, которую начала с танца под композицию Dancing Queen группы Abba, а закончила призывом «вместе построить лучшую Британию».

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Источник: Reuters

Эффектный выход приплясывающей Мэй на сцену мгновенно вывел Dancing Queen, Abba и ее саму в топ-тренды Twitter и вызвал смех и аплодисменты зала.

Вспоминая о своем катастрофическом выступлении на съезде партии в прошлом году (премьер тогда непрерывно кашляла, у нее стал садиться голос, и она с трудом закончила выступление), Мэй, улыбаясь, предупредила:

Вам придется извинить меня, если я закашляюсь во время речи, я не спала всю ночь, приклеивая голубой задник суперклеем.

В прошлом году во время выступления премьера с задника отвалились две буквы.

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В ходе речи Мэй затронула все ключевые темы как внутренней, так и внешней политики и сделала несколько существенных для британцев объявлений: о замораживании акциза на бензин, введении новой стратегии по борьбе с раком и автоматическом возврате денег пассажирам в случае задержки поездов.

«Для миллионов людей машина — это не роскошь. Это необходимость… Сегодня я могу подтвердить, что, учитывая высокие цены на нефть, канцлер вновь предусмотрит в бюджете, который представит в этом месяце, замораживание акциза на бензин», — сказала Мэй.

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Она объявила о разработке новой системы, при которой железнодорожным пассажирам в случае опоздания поездов «не придется тратить еще больше времени на то, чтобы получить деньги обратно», а компенсация будет возвращаться на карту автоматически.

Наиболее эмоциональным фрагментом речи премьера была та часть, в которой она говорила о Национальной службе здравоохранения и о борьбе с раком. Она рассказала, как ей помогают справляться с диабетом врачи из местной поликлиники, поведала об опыте министра по делам строительства Джеймса Брокеншира, открывшего центр для раковых больных, а вскоре после этого ставшего его пациентом, а также о кончине своей крестной дочери от рака.

В рамках новой стратегии по борьбе с раком Мэй пообещала усилить раннюю диагностику онкологических заболеваний, понизить возраст плановой проверки на колоректальный рак с 60 лет до 50, а также построить новые центры оперативной диагностики.

Ожидаемо ключевой темой речи стал Brexit, однако новых объявлений Мэй не сделала, заверив лишь, что сейчас Британия переживает исторический момент и что необходимо воспользоваться возможностями, которые этот момент представляет.

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