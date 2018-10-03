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16:28 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Филиппинец инсценировал собственную смерть, чтобы сделать предложение девушке

И полицейские ему подыграли.

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Предложение руки и сердца определенно очень волнующий и важный момент в жизни каждой пары. Но иногда в попытке сделать его незабываемым мужчины идут на очень странные поступки.

Мужчина инсценировал собственную смерть в мотоциклетной аварии для осуществления необычного плана

В начале октября в Сеть попало видео очень необычного предложения, состоявшегося прямо посреди проезжей части города Южный Котабато на Филиппинах.

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Мужчина по имени Джеффри Дельо инсценировал собственную смерть, якобы упав с мотоцикла. Пока он неподвижно лежал на дороге, к месту происшествия полицейские (которые были с ним в сговоре) доставили его возлюбленную Шиелу Параянон. Копы сказали девушке, чтобы она готовилась к худшему, и она начала плакать. Но неожиданно «мертвый» возлюбленный встал на одно колено и достал кольцо. Полицейские в это время снимали происходящее на телефон и даже подарили будущей невесте цветы.

Несмотря на жуткий розыгрыш и шок, Шиела ответила согласием. А друзья пары позже рассказали журналистам, что жених долго планировал «инцидент» и невеста посчитала его очень романтичным.

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