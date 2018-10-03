Филиппинец инсценировал собственную смерть, чтобы сделать предложение девушке

Предложение руки и сердца определенно очень волнующий и важный момент в жизни каждой пары. Но иногда в попытке сделать его незабываемым мужчины идут на очень странные поступки.

Мужчина по имени Джеффри Дельо инсценировал собственную смерть, якобы упав с мотоцикла. Пока он неподвижно лежал на дороге, к месту происшествия полицейские (которые были с ним в сговоре) доставили его возлюбленную Шиелу Параянон. Копы сказали девушке, чтобы она готовилась к худшему, и она начала плакать. Но неожиданно «мертвый» возлюбленный встал на одно колено и достал кольцо. Полицейские в это время снимали происходящее на телефон и даже подарили будущей невесте цветы.