Филиппинец инсценировал собственную смерть, чтобы сделать предложение девушке

Предложение руки и сердца определенно очень волнующий и важный момент в жизни каждой пары. Но иногда в попытке сделать его незабываемым мужчины идут на очень странные поступки.
В начале октября в Сеть попало видео очень необычного предложения, состоявшегося прямо посреди проезжей части города Южный Котабато на Филиппинах.
Мужчина по имени Джеффри Дельо инсценировал собственную смерть, якобы упав с мотоцикла. Пока он неподвижно лежал на дороге, к месту происшествия полицейские (которые были с ним в сговоре) доставили его возлюбленную Шиелу Параянон. Копы сказали девушке, чтобы она готовилась к худшему, и она начала плакать. Но неожиданно «мертвый» возлюбленный встал на одно колено и достал кольцо. Полицейские в это время снимали происходящее на телефон и даже подарили будущей невесте цветы.
Несмотря на жуткий розыгрыш и шок, Шиела ответила согласием. А друзья пары позже рассказали журналистам, что жених долго планировал «инцидент» и невеста посчитала его очень романтичным.