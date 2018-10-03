Художник создал 3D-граффити, которые вводят в заблуждение (фото)
Одна из трехмерных иллюзий появилась в Тюмени.
Одна из трехмерных иллюзий появилась в Тюмени.
Используя различные техники, голландский художник Леон Кир создает трехмерные изображения на улицах разных городов мира. Граффити настолько реалистичны, что изображенные предметы и фигуры кажутся настоящими.
Кир — одна из мировых звезд в анаморфном
Работы Кира есть и в России — вместе с Питером Вестерингом он изобразил на брусчатке в центре Тюмени 3D-водопад.
Художник любит превращать свою работу в перформанс. Он начинает рисовать посреди улицы, а вокруг собирается заинтригованная публика. По мере того как появляется граффити, раздаются удивленные и одобрительные возгласы.
Изображения Кира не вечны, но благодаря соцсетям их видят миллионы людей.
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