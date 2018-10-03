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17:14 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Художник создал 3D-граффити, которые вводят в заблуждение (фото)

Одна из трехмерных иллюзий появилась в Тюмени.

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Используя различные техники, голландский художник Леон Кир создает трехмерные изображения на улицах разных городов мира. Граффити настолько реалистичны, что изображенные предметы и фигуры кажутся настоящими.

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Кир — одна из мировых звезд в анаморфном стрит-арте. Его 3D-изображения можно увидеть в Европе, Соединенных Штатах, Мексике, ОАЭ, Саудовской Аравии, Новой Зеландии, Австралии и нескольких азиатских странах.

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Работы Кира есть и в России — вместе с Питером Вестерингом он изобразил на брусчатке в центре Тюмени 3D-водопад.

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Художник любит превращать свою работу в перформанс. Он начинает рисовать посреди улицы, а вокруг собирается заинтригованная публика. По мере того как появляется граффити, раздаются удивленные и одобрительные возгласы.

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Изображения Кира не вечны, но благодаря соцсетям их видят миллионы людей.

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