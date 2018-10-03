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17:24 (мск), источник: РИА Новости

NASA сообщило о неполадках с американским скафандром

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Американское космическое агентство NASA сообщает о неполадках со скафандром EMU 3003 на американском сегменте Международной космической станции.

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Источник: Reuters

«На скафандре EMU 3003 произошла потеря информации при передаче первичными радиосредствами. Экипаж проверил средства связи сверхвысоких частот EMU 3003 для связи во время внекорабельной деятельности и воздушную подушку. Первичные проверки связи не показали никаких отклонений, земные средства приняли информацию в полном объеме, тем не менее, данные с системы записи информации скафандра пришли не в том виде, в каком ожидалось», — говорится в сообщении.

Отмечается, что часть потерянных характеристик сигнала удалось восстановить при переключении с замещающего на первичное средство связи и обратно. Тем не менее, пока точно не удалось установить причину потери связи.
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В NASA уже назначили дополнительные совещания, чтобы определиться с причинами и наметить дальнейший план действий.

Американский и немецкий астронавты Ник Хейг (прибудет на станцию на корабле «Союз МС-10» 11 октября) и Александр Герст собираются в ближайшее время два раза выйти в открытый космос — 19 и 25 октября.

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