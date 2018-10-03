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18:34 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Превращение куколки в бабочку показали в удивительном таймлапсе

Захватывающее зрелище.

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Все мы знаем, как на свет появляются бабочки, но процесс превращения настолько длительный, что увидеть это чудо своими глазами удается не каждому. Хорошо, что у нас есть интернет.

В Сети появился увлекательный таймлапс, который показывает, как из куколки рождается бабочка монарх. Действительно впечатляет.

Отметим, что ранее мы писали об американском фотографе, который снимает восхитительные таймлапсы цветения кактусов.

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