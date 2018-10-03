В Индии распустились неелакуринджи, цветущие раз в 12 лет
Это восхитительный
Это восхитительный
На горных склонах Западных и Восточных Гат, и в некоторых других частях Индии сейчас можно увидеть редкое явление. Здесь расцвело растение с трудным названием неелакуринджи. Эти цветы из семейства акантовых известны тем, что зацветают только раз в 12 лет.
С момента их открытия в 1838 году эти цветы можно было наблюдать лишь 15 раз. Неудивительно, что живущие здесь представители народности Мутхуван пользовались этим фактом, как календарем, отмечая свой возраст по числу увиденных цветений неелакуринджи.
Однако ученые сообщают, что за последние 40 лет площади растения сократились почти на 66 процентов. Главная причина — деятельность человека и изменение климата.
Читайте также: