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20:33 (мск), источник: Новости Mail.Ru

В Индии распустились неелакуринджи, цветущие раз в 12 лет

Это восхитительный розово-сиреневый природный ковер.

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На горных склонах Западных и Восточных Гат, и в некоторых других частях Индии сейчас можно увидеть редкое явление. Здесь расцвело растение с трудным названием неелакуринджи. Эти цветы из семейства акантовых известны тем, что зацветают только раз в 12 лет.

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С момента их открытия в 1838 году эти цветы можно было наблюдать лишь 15 раз. Неудивительно, что живущие здесь представители народности Мутхуван пользовались этим фактом, как календарем, отмечая свой возраст по числу увиденных цветений неелакуринджи.

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Однако ученые сообщают, что за последние 40 лет площади растения сократились почти на 66 процентов. Главная причина — деятельность человека и изменение климата.

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