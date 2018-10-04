«Рублевка» на колесах. 10 интересных фактов о «Восточном экспрессе»

1. Идея поезда, который впоследствии стал мировой легендой, принадлежала бельгийскому инженеру Жоржу Нагельмакерсу. Бельгиец позаимствовал идею спальных вагонов у американского тезки Джорджа Пульмана и решил запустить следующий через весь континент поезд повышенной комфортности, оснащение которого должно быть сопоставимо с лучшими отелями Европы.

2. Классический маршрут «Восточного экспресса», с которого началась его история, — Париж — Будапешт — Бухарест — Стамбул. Впоследствии название «Восточный экспресс» стали распространять и на другие поезда класса «люкс», чьи купе были отделаны в стиле ар-деко.

Если говорить о маршрутах, которые в своем названии официально упоминали словосочетание «Восточный экспресс», то в разное время они проходили через Афины, Мюнхен, Инсбрук, Цюрих, Милан, Венецию, Лозанну, а самой западной точкой был Лондон.

3. По меркам современных железных дорог «Восточный экспресс» был весьма небольшим поездом.

В состав входили всего пять вагонов, и только два из них использовались для перевозки пассажиров.

Еще один являлся вагоном-рестораном, а два других использовались для перевозки багажа и персонала.

4. Девиз владельцев «Восточного экспресса» звучал так:

Комфорт превыше всего.

По этой причине в интерьерах вагонов использовались генуэзский бархат, горный хрусталь и красное дерево, пассажиры могли пользоваться горячей и холодной водой, а в вагоне-ресторане подавали самые изысканные деликатесы и элитные вина.

5. Билет на «Восточный экспресс» в лучшие годы его существования могли позволить себе только очень обеспеченные персоны.

Стоимость проезда одного человека примерно была равна 1800 евро в современном эквиваленте.

Эта сумма была равна ¼ годового дохода среднестатистического жителя развитой европейской страны.

6. «Восточный экспресс» не стал бы таким знаменитым без детектива Агаты Кристи «Убийство в “Восточном экспрессе”», вышедшего в свет в 1934 году. Но это произведение не единственное, действие которого связано с «Восточным экспрессом». В нем же происходили события книги Сидни Шелдона «Если наступит завтра», а также «Из России с любовью» Яна Флеминга, пятого романа бондианы.

7. Создавая «Убийство в “Восточном экспрессе”», Агата Кристи отталкивалась от личных впечатлений: писательница не раз путешествовала на этом поезде. В 1931 году, возвращаясь в Англию, она стала свидетельницей того, как «Восточный экспресс» несколько раз останавливался из-за снегопадов. Аналогичный эпизод вошел в детектив Агаты Кристи.

8. Самая громкая криминальная история в «Восточном экспрессе» произошла уже после выхода произведения Агаты Кристи, в 1935 году. Мария Фаркасану, директор бухарестской школы моды, следовавшая к своему мужу, военному атташе Румынии в Париже, была ограблена и убита попутчиком, который выбросил тело несчастной из поезда. Дело было раскрыто, преступник понес заслуженное наказание.

9. Одно из неофициальных названий «Восточного экспресса» — «поезд монархов».

В разное время его пассажирами были император Австро-Венгрии Франц-Иосиф I, царь Болгарии Фердинанд I, король Бельгии Леопольд II и другие.

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При этом многие монаршие особы отличались экстравагантными поступками. Бельгийский король, который в свое время помог запуску экспресса, не раз путешествовал на нем вместе с любовницей, перевозя в качестве багажа автомобиль своей фаворитки. Царь Болгарии поражал тем, что во время следования экспресса по территории его страны сам выступал в качестве машиниста.