Мухи, тигры и лисы. Как в Китае борются с коррупцией?
В Китае за 6 лет борьбы с коррупцией под следствием оказались 1,3 млн чиновников.
В Китае за 6 лет борьбы с коррупцией под следствием оказались 1,3 млн чиновников.
О том, как это работает, рассказал «АиФ» заведующий Центром
Екатерина Барова, «АиФ»: Дмитрий Валентинович, почему у китайцев получается эффективно бороться с коррупцией?
Дмитрий Мосяков: В руководстве компартии Китая есть понимание, что вопрос коррупции — это вопрос жизни и смерти власти. Конечно, прекратить разворовывание государства полностью невозможно. Но Си Цзиньпин и всё его окружение понимают: если коррупцию не ввести в
— То есть власть просто проявила политическую волю?
— Да, но есть и вторая составляющая — созданы реальные механизмы для того, чтобы эту задачу решать.
В Китае кроме прокуратуры, системы судов
и т. д.существует два мощнейших комитета.
Один — это
Ведь коррупция в Китае в первую очередь — это бонусы и премии, которые выписывает себе руководство госкомпании, это откаты, которые получают структуры, участвующие в
каких-токрупных проектах, это крайне дорогие подарки.
Все эти вещи как раз и находятся под плотным контролем.
Ещё один очень важный элемент китайской борьбы с коррупцией: для компетентных органов практически нет неприкасаемых,
Вообще всех коррупционеров в Китае делят на три группы: «мухи» — это мелкие взяточники, «тигры» — это те самые проворовавшиеся партийные боссы и «лисы» — те, кто ухитряется вывести капиталы за границу.
А про эффективность китайских механизмов можно судить хотя бы по тому, что за 6 лет в КНР под следствием по обвинениям в коррупции оказался 1 млн 300 тыс. человек, из них 76 высших министров!
— У нас, между прочим, тоже за взятки и откаты сидят бывшие губернаторы и даже один министр.
— Но масштабы посадок, согласитесь,
Скромность, понимание того, что член партии должен удовлетворяться самыми простыми вещами, — это сегодня норма. Что, кстати, относится и к крупному бизнесу.
Те, кто этого не понимает, попадают в поле зрения тех самых контрольных комитетов. Недавно в одной из провинций арестовали чиновника, у которого было чуть ли не 200 наложниц, такой «царь и Бог» в своём регионе.
— А как Китаю удаётся находить и возвращать капиталы, которые успели вывезти за границу?
— По некоторым оценкам, всего незаконно вывезли 87 млрд долларов. Думаю, на самом деле эта сумма больше. И китайские власти пытаются их вернуть. Разными способами: и принимая судебные решения, и вступая в некие неформальные отношения с теми, кто вывел эти деньги. Их, можно сказать, просто убеждают в том, что они поступили неправильно.
— То есть шантажируют родственниками?
— Да, можно сказать, что иногда прибегают даже к таким незаконным методам.
Но
из-затого, что коррупция объявлена национальной проблемой № 1, видимо, китайское руководство полагает, что любой способ, который работает, годится.
— В том числе расстрелы? Или то, что родственники коррупционера оплачивают стоимость пули для его казни, — это миф?
— В 1990-е действительно расстреливали довольно много, потому что начался экономический рост, началось обогащение чиновничьего класса, появились большие деньги. А сегодня, конечно, расстрел — это крайняя мера. Есть тюрьма, исправительные работы. У наших соседей есть такая практика, когда чиновника арестовывают и на полгода увозят в специальную тюрьму. У него нет связи с внешним миром, родственники не знают, где он. Сидит себе человек и осознаёт, что натворил. Так от него добиваются признания. Эта практика тоже не очень сочетается с правами человека, но работает.
Когда дело касается угрозы государству, подрыва авторитета власти, церемониться никто не станет. Как это было в своё время с заместителем мэра Пекина, который продавал участки, деньги брал себе и тем самым подорвал практически полностью доверие к власти в городе. Его приговорили к смертной казни. Но в последнее время расстреливать коррупционеров стали существенно меньше. Сегодня больше делают акцент на показательный эффект: воровать бесполезно, деньги потратить вы не сможете, рано или поздно попадётесь, и их отберут, а вас посадят. Демонстративные суды и изъятия миллионов хорошо срабатывают.
— А можно ли китайский опыт применять у нас?
— Вполне. И без гражданского общества здесь не обойтись.
Борьба с коррупцией эффективна, только когда она носит всеобщий характер.
Когда общество понимает, что коррупция — это не