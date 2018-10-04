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05:23 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Столицы доплатят за больных

Правительство пересчитало медрасходы субъектов за неработающих россиян.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Правительство обновляет методику расчета бюджетных расходов на обязательное медицинское страхование неработающих россиян. В 2019 году Москве, Московской области, Санкт-Петербургу и Ленинградской области придется платить за эту категорию населения примерно вдвое больше. Рост трансферта, а также сокращение числа неработающих после сверки ведомственных баз данных позволят профинансировать дополнительные расходы здравоохранения. В перспективе, впрочем, по данным «Ъ», правительство может вернуться к идее передать расходы на неработающих федеральному бюджету.

Внесенный в Госдуму в составе бюджетного пакета (см. «Ъ» от 1 октября) проект бюджета ФОМС на 2019−2021 годы учитывает новую методику расчета страховых взносов за неработающее население. Напомним, если за работающих россиян эти взносы платит работодатель, то расходы на неработающих (дети, студенты, пенсионеры, официальные безработные и занятые в сером секторе) оплачивает бюджет региона проживания. Для некоторых регионов эти траты составляют до 40% их бюджетов. Поэтому центр уже несколько лет ищет иные варианты финансирования ОМС для этих категорий населения.

Сейчас платеж за неработающих состоит из суммы тарифа (18,8 тыс. руб.), умноженной на коэффициенты удорожания медуслуг и дифференциации.

Последний не обновлялся с 2012 года и теперь заново рассчитан для 33 регионов, среди которых Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Новый коэффициент точнее определит тариф для регионов, в которых заработная плата выше среднероссийской, сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Из нее следует, что для большинства субъектов объем платежей изменится незначительно, в пределах 1−2%. Для нескольких расходы на неработающих уменьшатся на 4−5% — среди них Камчатский край и Красноярский край.

Для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области объем взносов вырастет в среднем в два раза.

Так, по данным «Ъ», если для московского бюджета в 2017 году взнос на одного неработающего составлял примерно 6 тыс. руб., то теперь он вырастет до 15 тыс. Общая сумма расходов по этой статье для города возрастет с 32 млрд руб. в 2017 году до 80 млрд руб. в 2019-м.

В результате в бюджете ФОМС в 2019 году объем трансферта на неработающее население составит 719 млрд руб.— в бюджетных проектировках по старой методике эта сумма составляла 687 млрд руб. Официально новые цифры пока неизвестны как московскому, так и региональному здравоохранению, сообщили «Ъ» два источника в отрасли.

Одновременно с ростом платежа за каждого неработающего с 2019 года снизится их общая численность. Вице-премьер Татьяна Голикова ранее заявляла, что сверка баз ФНС, ПФР и ФОМС позволила сократить число неработающих на 5 млн человек с 2019 года (в 2018 году — 85 млн) с таким же увеличением числа работающих.

Теперь граждане, которые хотя бы раз за прошедший год выходили на работу, будут относиться к категории работающих и взносы за них станет платить их работодатель.

В ФНС и ФОМС «Ъ» не стали комментировать результаты проведенной сверки.

Изменения увеличат поступления в фонд ОМС за работающих, хотя и незначительно — на 800 млн руб. (с учетом инфляции и увеличения числа плательщиков). «Увеличение доходов фонда позволяет по крайней мере частично профинансировать новые расходные обязательства, связанные с выполнением майского указа», — отмечает Николай Авксинтьев, эксперт Научно-исследовательского института (НИФИ) при Минфине.

Так, по сравнению со старыми проектировками предусмотрены расходы на устранение кадрового дефицита врачей и среднего медперсонала (в 2019 году — 12,3 млрд руб.), на помощь онкобольным (70 млрд руб.) и на другие направления.

Впрочем, как стало известно «Ъ», эти изменения не исключают передачи финансирования расходов на неработающих на федеральный уровень.

Ранее об этом говорили и первый вице-премьер Антон Силуанов, и Татьяна Голикова. В Минфине «Ъ» подтвердили, что обсуждение продолжается — пока решения нет и источник финансирования инициативы не определен.

Анастасия Мануйлова

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