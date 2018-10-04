Ученые выяснили, почему женщины живут дольше мужчин

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Специалисты обеспокоились тем, что продолжительность жизни в США сокращается, и сейчас женщины живут в среднем 81,1 год, а мужчины 76,1.

Проведя исследование, ученые выяснили, что объяснить разницу можно наличием женского гормона эстрогена, который защищает хромосомы от старения.

Организм человека изнашивается по мере укорочения теломеров, несущих набор генетической информации на кончиках хромосом. Без них клетки начинают стареть и умирают.

Выяснилось, что женские теломеры укорачиваются медленнее мужских.

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«Эстроген провоцирует активность фермента, который помогает удлинять теломеры и может увеличить продолжительность жизни. Кроме того, высокий уровень гормона помогает поддерживать сердечно-сосудистую систему в хорошем состоянии и способствовать здоровому развитию костей», — цитирует авторов работы Daily Mail.

Кроме того, они отметили и другие факторы, приводящие к снижению длительности жизни мужчин. Среди них — вредные привычки в виде курения и употребления алкоголя.