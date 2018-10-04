Россия вошла в число лидеров по смертельным селфи

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Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованного в журнале Journal of Family Medicine and Primary Care.

Новость Врачи признали любовь к селфи психическим заболеванием

В общей сложности с 2011 года зафиксировано 259 случаев «смертельных селфи». При этом абсолютным лидером по этому показателю стала Индия — на нее пришлось 159 случаев.

Россия заняла вторую строчку, но с большим отрывом — 16 смертей от селфи. Следом идут США с показателем в 14 смертельных случаев.

Кроме того, выяснилось, что в 72% случаев жертвами становились мужчины, хотя женщины, как отмечается, чаще делают снимки самих себя. Это объясняется тем, что именно мужчины любят рисковать и запечатлеть себя в этот момент.

Также исследователи выяснили наиболее частые причины гибели во время селфи — это утопление, гибель от транспорта и падение с высоты.