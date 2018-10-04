Эксперты спрогнозировали появление новых профессий в РФ в ближайшие 10 лет
В ближайшие 10 лет в России могут появиться несколько новых профессий, сообщает Национальная технологическая инициатива «Автонет».
В ближайшие 10 лет в России могут появиться несколько новых профессий, сообщает Национальная технологическая инициатива «Автонет».
Эксперты уверены, что востребованы станут инженеры по созданию цифровых двойников, виртуальный дорожный полицейский и специалист по цифровым аномалиям.
Представители «Автонет», МГТУ имени Баумана и Агентство стратегических инициатив решили создаст консорциум образовательных организаций, которые должны будут разработать образовательные стандарты для новых профессий.
«В настоящий момент полным ходом идет разработка классификатора новых профессий и матрицы компетенций, которые будут обнародованы до конца 2018 года», — цитирует «РИА Новости» руководителя
Отмечается, что эксперты по цифровым аномалиям будут заниматься прогнозированием и вычислением сбоев искусственного интеллекта в транспортных средствах, в том числе беспилотных авто.
Виртуальные «гаишники» будут следить за безопасностью дорожного движения, а инженеры по разработке цифровых двойников смогут виртуально моделировать поведение водителя и автомобиля в экстренных условиях.
21 сентября сообщалось, что Минтруд пересмотрит список профессий, запрещенных для женщин.