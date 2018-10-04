Эксперты спрогнозировали появление новых профессий в РФ в ближайшие 10 лет

Источник: Reuters

Эксперты уверены, что востребованы станут инженеры по созданию цифровых двойников, виртуальный дорожный полицейский и специалист по цифровым аномалиям.

Представители «Автонет», МГТУ имени Баумана и Агентство стратегических инициатив решили создаст консорциум образовательных организаций, которые должны будут разработать образовательные стандарты для новых профессий.

«В настоящий момент полным ходом идет разработка классификатора новых профессий и матрицы компетенций, которые будут обнародованы до конца 2018 года», — цитирует «РИА Новости» руководителя пресс-службы НТИ «Автонет» Ярослава Федосеева.

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Отмечается, что эксперты по цифровым аномалиям будут заниматься прогнозированием и вычислением сбоев искусственного интеллекта в транспортных средствах, в том числе беспилотных авто.

Виртуальные «гаишники» будут следить за безопасностью дорожного движения, а инженеры по разработке цифровых двойников смогут виртуально моделировать поведение водителя и автомобиля в экстренных условиях.