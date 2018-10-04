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09:34 (мск), источник: РИА Новости

Опубликован пакет пенсионных законов

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Пакет пенсионных законов опубликован на интернет-портале правовой информации.

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Источник: РИА Новости

Речь идет о федеральных законах об изменении пенсионного законодательства, об уголовной ответственности за увольнение людей предпенсионного возраста, о направлении конфискованных у коррупционеров средств в Пенсионный фонд, о выходных для диспансеризации и о ратификации конвенции по нормативам замещения заработка пенсией.

Инфографика
Предложения Владимира Путина по пенсионной реформеПредложения президента России Владимира Путина по изменению пенсионного законодательства — в инфографике Ria.ru.

Документы вступят в силу 1 января 2019 года, ряд пунктов основного пенсионного закона — 1 января 2025 года.

Основной закон

Подготовленный правительством основной пенсионный законопроект изначально предполагал постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако Путин предложил смягчить ряд мер. В частности, он выступил за возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста, в том числе повышение пособия по безработице для них и введение ответственности для работодателей за увольнение перед пенсией.

Принятый закон предусматривает, начиная с 2019 года, поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет — до 65 для мужчин и 60 для женщин. Стаж, который дает право на досрочный выход на пенсию, для мужчин составит 42 года, для женщин — 37 лет.
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Накопительная пенсия будет выплачиваться, как и сейчас, с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин. При этом предусмотрены как разовые выплаты для тех, у кого размер накопительной пенсии получится 5% и менее от объема всей пенсии, так и срочные выплаты. Кроме того, закрепляется право и в дальнейшем назначать накопительную пенсию в соответствующем возрасте.
Предусмотрено увеличение пособия по безработице для лиц предпенсионного возраста. Вводится льготный режим выхода на пенсию многодетных матерей. Устанавливаются меры поддержки для сельских пенсионеров. Также сохраняются налоговые льготы на землю и недвижимость.

Штрафы за увольнение

Второй закон вносит в Уголовный кодекс поправки, предусматривающие штрафы до 200 тысяч рублей или 360 часов принудительных работ за необоснованный отказ в приеме на работу или за увольнение лиц предпенсионного возраста.

Такая ответственность вводится в связи с изменением возраста выхода граждан на пенсию.

Отказ в приеме на работу или увольнение человека предпенсионного возраста будет караться штрафом до 200 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов.

Предпенсионный возраст — период времени продолжительностью до пяти лет до назначения пенсии.

От коррупционеров к пенсионерам

Поправки в Бюджетный кодекс разрешают направлять конфискованные у коррупционеров средства в бюджет Пенсионного фонда. Документ относит к доходам фонда с 2019 года конфискованные средства взяточников и деньги от реализации изъятого у них имущества.
Пенсионный фонд сможет использовать эти деньги для выплаты пенсий и решения тех задач, которые стоят перед ним в свете предстоящих изменений пенсионного законодательства.

Федеральное казначейство по просьбе разработчиков закона спрогнозировало возможные поступления таких денежных средств в 2019—2024 годах в объеме 1,8 миллиарда рублей.

Конвенция о замещении заработка пенсией

Конвенция Международной организации труда о минимальных нормах социального обеспечения была принята на 35-й сессии генеральной конференции организации 28 июня 1952 года в Женеве. Ее ратифицировали уже 55 государств.

Она предполагает, что коэффициент замещения утраченного заработка трудовой пенсией по старости должен достигать 40%.

Конвенция охватывает все основные сферы социального обеспечения, включая медицинское обслуживание, обеспечение по болезни, по безработице, по старости, в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием, семейное обеспечение, обеспечение по материнству, по инвалидности, по случаю потери кормильца.

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При этом, по словам замминистра труда и соцзащиты России Андрея Пудова, из ратификации изъяты разделы обеспечения по безработице и семейное обеспечение.

В соответствии с требованиями конвенции к национальным системам обязательного пенсионного страхования наемных работников Минтруд России разработал методику расчета коэффициента замещения прежнего заработка для социального обеспечения по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца.

Диспансеризация

Еще один закон предполагает, что работники при прохождении диспансеризации имеют право на освобождение от работы на один рабочий день раз в три года с сохранением за ними места работы и среднего заработка.

Работники предпенсионного возраста и пенсионеры будут иметь право на освобождение на два рабочих дня раз в год.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60−65 лет.

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