Полет не туда. Почему теряется багаж и как найти пропавший чемодан

Источник: РИА "Новости"

О том, что делать авиапассажиру, если он долетел до места назначения, а его багаж — нет, — в материале РИА Новости.

Куда исчезает багаж

«Мне нравится сохранять цветные наклейки на чемодане, видеть, что недавно я побывала в Испании, Австрии, Германии. А иногда я просто забываю отклеивать стикеры со штрих-кодом и еду в новую страну, — рассказывает художник Надежда Шелегина. — Но в прошлом году я поняла, что все наклейки с багажа нужно снимать. Мой чемодан из Малаги вместо Москвы улетел в Мюнхен, в котором я была ранее и оставила на багаже небольшие стикеры».

Багаж, как правило, теряется из-за ошибок службы логистики аэропорта, говорят эксперты. Особенно часто это происходит при стыковочных рейсах. Сумки могут улететь по другому маршруту, их забывают или не успевают загрузить в самолет.

Бывает, что виноват сам пассажир: иногда при пересадках необходимо забирать багаж и повторно сдавать его в аэропорту стыковки. И снимать все наклейки с информацией о других перелетах.

Еще чемоданы могут перепутать сами пассажиры.

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«В июне я вернулась в Москву из Гонконга, приехала домой, открыла чемодан, а там вообще не мои вещи. Когда я забирала его с ленты, обратила внимание, что он какой-то обшарпанный, но проверить, мой это багаж или нет, мне в голову не пришло, — говорит москвичка Анна Соломатина. — Нашла в интернете телефоны аэропорта, дозвонилась, мне сообщили, что мой багаж у них, а вот китайский болельщик, прилетевший на чемпионат мира, сильно возмущался, как мне потом рассказали».

Как искать потерянный чемодан

Если сумки не прилетели, нужно найти стойку с надписью «Поиск багажа» или «Lost & Found». Обычно она в зале прилета, рядом с лентами, доставляющими чемоданы от грузчиков пассажирам. Если такой стойки нет, следует обратиться к представителю авиакомпании.

Источник: РИА "Новости"

«Необходимо предъявить билет, паспорт и багажную квитанцию, а также составить письменную претензию, — объясняет менеджер группы бронирования авиабилетов сервиса путешествий “Туту.ру” Евгения Ивакина. — Нужно подробно описать багаж: форму, цвет, фактуру, размер. Один экземпляр акта об утере остается у пассажира, второй — у авиакомпании».

Если у багажа есть какие-то особенности, например сломанное колесо, наклейка на ткани, игрушка на замке, это также необходимо указать в претензии, добавляет Надежда Шелегина.

Иногда службы аэропорта просят составить список вещей, находящихся в потерянной сумке.

Начиная поиск, сотрудники службы розыска определяют местонахождение багажа. Чаще всего его забывают загрузить в месте вылета или перегрузить в аэропорту стыковки, иногда по ошибке отправляют в другой город.

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Когда сумки найдут, авиакомпания доставит багаж ближайшим рейсом в нужный город, а затем привезет чемоданы пассажиру домой.

На свадьбу — без платья, на море — без купальника

«Я сталкивался с этой проблемой однажды — при перелете из Рима в Бари: наш багаж не прибыл вместе с нами, остался в аэропорту Рима, — рассказывает Григорий Луговой, недавно совершивший кругосветное путешествие. — Мы с моей будущей женой летели на нашу собственную свадьбу, а в потерянном чемодане было свадебное платье. Багаж нашелся практически сразу, следующим рейсом его доставили в Бари и привезли нам».

Туристам из Москвы, которые в сентябре решили отправиться в отпуск в Апулию, пришлось ждать багажа, застрявшего в Риме, четверо суток. В чемодане были все вещи. Авиакомпания предоставила специальный пакет: футболку, зубную щетку, набор для душа. Спустя четыре дня багаж доставили на снятую туристами виллу. Но какую-то одежду, купальники за это время пришлось купить.

Эксперты советуют сохранять чеки на такие приобретения.

Некоторые авиакомпании выдают денежную компенсацию за ожидание, иногда оплачивают покупку вещей первой необходимости.

Также в случае просрочки в доставке багажа пассажир имеет право предъявить претензию.

Когда сумки исчезают бесследно

Обычно на поиск багажа уходит один-два дня. Но везет не всем пассажирам, порой найти пропажу не удается.

Источник: РИА "Новости"

«Тогда сотрудники аэропорта выдают справку с регистрационным номером в международной системе учета багажа WorldTracer, — говорит глава службы по работе с клиентами интернет-сервиса для путешественников Biletix Оксана Алехина. — По этому номеру можно отслеживать статус поиска багажа. Крайне важно сохранить посадочный талон и отрывную бирку на багаж».

У авиакомпании есть 21 день на поиски. Если чемодан так и не найден, перевозчик обязан выплатить компенсацию сообразно весу багажа.

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Каждый килограмм стоит денег

Размер компенсации зависит от направления перелета. На внутрироссийских рейсах выплаты не превышают 600 рублей за килограмм, на международном рейсе компенсация может превысить тысячу евро.

«Монреальская конвенция, которая распространяется на все европейские авиалинии, а также на российские авиакомпании, вылетающие из Европы, защищает права пассажиров, в том числе и в случае потери багажа», — поясняет Хенрик Зиллмер, СЕО и основатель AirHelp. Сумма рассчитывается с помощью специальных прав заимствования — СПЗ (это условная расчетная единица Международного валютного фона, ее курс сейчас равен 80 рублям).

В случае потери, повреждения и опоздания багажа больше чем на 21 день пассажиру полагается компенсация до 1131 СПЗ. Это около 90 500 рублей. Хенрик Зиллмер СЕО и основатель AirHelp

Если багаж не найдется, пассажир вправе предъявить претензию: в течение полугода — на российских рейсах, в период до 18 месяцев — на международных.

Ценные вещи в багаже стоит задекларировать, тогда есть шанс возместить реальную стоимость утраченного. Также эксперты советуют сохранять чеки, тем более если в багаже находятся недавние приобретения или сам чемодан только что из магазина. По ним также можно потребовать компенсацию у авиакомпании.

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