Ученые рассказали о связи между хроническим недосыпом и одиночеством

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Кроме того, люди, которые не высыпаются, склонны к негативному мышлению. О результатах исследования рассказал портал Nature.

Ученые провели эксперимент с участием 18 человек в возрасте 18−24 лет. Добровольцам предлагалось выспаться, а потом пройти несколько тестов. Также участники эксперимента проходили тесты после бессонной ночи.

Во время одного из заданий участнику предлагалось приближаться к другому испытуемому до тех пор, пока тот не скажет «стоп». Выяснилось, что выспавшиеся люди подпускают к себе других гораздо ближе.

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Магниторезонансная томография показала, что мозг невысыпавшихся участников «включал» функцию защиты, воспринимая окружающих как угрозу.

Кроме того, недосып заставлял участников чувствовать себя более одинокими. При этом их плохое настроение часто передавалось и отдохнувшим добровольцам.