Российская армия начала избавляться от ушанок и пилоток

Источник: РИА "Новости"

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU — Российским военным перестанут выдавать пилотки, а ушанки заменят просто шапками. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе указывается, что до 1 июня 2022 года российским военным перестанут выдавать шерстяные пилотки. Также вносятся изменения в нормы снабжения военнослужащих в мирное время. Среди прочего в обновленных нормах «шапка-ушанка» изменена на «шапку».

Помимо этого, в нормах вместо слова «рубаха» будет употребляться термин «фуфайка».