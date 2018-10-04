Российская армия начала избавляться от ушанок и пилоток
Военным больше не будут выдавать шерстяные пилотки, а ушанки заменят шапками.
Военным больше не будут выдавать шерстяные пилотки, а ушанки заменят шапками.
Москва. 4 октября. INTERFAX.RU — Российским военным перестанут выдавать пилотки, а ушанки заменят просто шапками. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном
В документе указывается, что до 1 июня 2022 года российским военным перестанут выдавать шерстяные пилотки. Также вносятся изменения в нормы снабжения военнослужащих в мирное время. Среди прочего в обновленных нормах «шапка-ушанка» изменена на «шапку».
Помимо этого, в нормах вместо слова «рубаха» будет употребляться термин «фуфайка».
Также в документах указывается, что позицию, касающуюся «нательных кальсон», дополнят «трусами», их будут выдавать по две штуки на один год.