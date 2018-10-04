Художница «растворяет» людей с помощью невероятного боди-арта (фото)
Вот что значит «слиться с природой».
Вот что значит «слиться с природой».
26-летняя художница Вилия Виткуте из Швеции прославилась в Сети благодаря своим картинам, которые она рисует прямо на человеческом теле.
Вдохновленная природой Скандинавии, Виткуте создала серию работ под названием «Пейзажи внутри». С помощью красок художница буквально растворила людей в пейзажах.
Девушка признается, что считает природу величайшим художником, а в своем творчестве размышляет о взаимоотношениях людей с окружающим миром и пытается привлечь внимание к проблемам экологии.
Читайте также: