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15:45 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Художница «растворяет» людей с помощью невероятного боди-арта (фото)

Вот что значит «слиться с природой».

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26-летняя художница Вилия Виткуте из Швеции прославилась в Сети благодаря своим картинам, которые она рисует прямо на человеческом теле. Боди-арт для нее является основным направлением в творчестве, а главный мотив — природа.

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Вдохновленная природой Скандинавии, Виткуте создала серию работ под названием «Пейзажи внутри». С помощью красок художница буквально растворила людей в пейзажах.

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Девушка признается, что считает природу величайшим художником, а в своем творчестве размышляет о взаимоотношениях людей с окружающим миром и пытается привлечь внимание к проблемам экологии.

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