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16:04 (мск), источник: BBC News Русская служба

Завязать с алкоголем на месяц. Насколько восстановится здоровье?

Как повлияет на здоровье полный отказ от алкоголя на месяц?

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Источник: РИА "Новости"

Тысячи людей в Великобритании собираются устроить себе «Трезвый октябрь» (по-английски это звучит в рифму: Sober October) в рамках акции в поддержку борьбы с раком, которую запустила организация Macmillan Cancer Support.

Кроме сбора денег на полезное дело, организаторы обещают участникам пользу для здоровья — меньше храпа, более здоровый сон и больше энергии.

Такие же бонусы обещали участникам «Сухого января», теперь уже ежегодной акции благотворительной организации Alcohol Concern.

По опросу YouGov, пять миллионов британцев участвовали в акции в 2017 году.

Раньше считалось, что спиртное в небольших объемах не только безвредно, но даже полезно. Однако последние исследования опровергают эту теорию.

Новость
Два бокала в неделю — максимум? Ученые рассказали, сколько можно пить

В исследовании, опубликованном в журнале Lancet, утверждается, что нет безопасной дозы алкоголя: чем больше человек пьет, тем выше риск.

«Другой человек»

Проект Би-би-си «Поверь мне, я доктор» связался с учеными из Университетского колледжа Лондона и Королевского госпиталя, которыми руководит профессор Раджив Джалан, чтобы изучить итоги месяца без алкоголя.

«Сухой январь» осложняет исследование: в этом месяце люди не только перестают пить, но склонны и к более здоровой диете и даже физкультуре — они пытаются восстановиться после новогодних праздников. Поэтому трудно понять, каким был эффект непосредственно отказа от алкоголя.

Поэтому мы выбрали июль. Мы разделили 26 волонтеров на две группы: одни продолжили пить как обычно, другие перестали пить вообще.

В начале и в конце месяца все прошли полное медицинское обследование, включая проверку печени и артериального давления.

У тех, кто отказался от алкоголя на месяц, в итоге укрепилось здоровье: упала масса тела и жира в печени, улучшились качество сна и концентрация.

Эффект был особенно заметен у тех испытуемых, кто обычно выпивал больше шести бокалов вина в неделю, это рекомендованный британскими медиками максимум.

Кэти, одна из отказавшихся от алкоголя на месяц, рассказала:

После четырех недель я чувствовала себя другим человеком. Я теперь вообще почти не пью, чувствую себя потрясающе, как будто в меня вдохнули новую жизнь.
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«Я продолжаю терять вес, и мне просто нравится, как я себя чувствую. Теперь не могу переносить запах алкоголя!» — говорит она.

Долгосрочные эффекты

Команде профессора Джалана было интересно, смогут ли участники эксперимента растерять достигнутые успехи, вернувшись к алкоголю. Через три недели их еще раз проверили.

Оказалось, что есть четкое различие между теми, кто до эксперимента пил немного (до шести бокалов вина в неделю) и теми, кто регулярно пил больше.

Малопьющие вернулись к своим прежним дозам. Зато участники, которые обычно пили больше рекомендованного уровня, после эксперимента стали пить на 70% меньше.

И хотя в исследовании участвовало немного людей, наши результаты показывают, что сокращение потребления алкоголя улучшает показатели здоровья, которые мы замеряли.

Тот факт, что пившие больше нормы волонтеры серьезно снизили свое потребление спиртного, показывает, что даже временное воздержание помогает людям трезво взглянуть на свое отношение к алкоголю и пересмотреть его.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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