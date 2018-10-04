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16:35 (мск), источник: ТАСС

Внукову, Шереметьеву, Пулкову и другим аэропортам предложили дать дополнительные имена

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Внукову, Шереметьеву, Пулкову и ряду других аэропортов предложили дать дополнительные названия по проекту «Великие имена России». С таким предложением выступил на круглом столе в Общественной палате РФ председатель Патриаршего совета по культуре, член президиума Общества русской словесности, митрополит Тихон.

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Источник: РИА "Новости"

«Аэропорты носят, как правило, имена утраченных деревень — Шереметьево, Бесовец, Внуково. Самые разные. Соответственно, и россияне, и гости прилетают именно в эти ворота нашей страны. Предлагается провести общественное голосование, обсуждение, какие имена мы хотим дополнительно присвоить этим аэропортам», — сказал митрополит Тихон.

Он подчеркнул, что идея не в том, чтобы заменить существующие названия, тем более названия, которые уже существуют в международных локациях. «А вот назвать какие-то аэропорты основные именами наших великих соотечественников, да еще оформить их так, чтобы молодое поколение, да и все прилетающие могли узнать что-то необычайно важное о нашей истории, о культуре», — пояснил митрополит Тихон.

По его мнению, в обсуждении непременно возникнет имя самого читаемого русского писателя — Федора Достоевского, в связи с аэропортами в Москве и Санкт-Петербурге.

Тоже самое аэропорт Пулково — наверняка предложат и Петра Первого, и Александра Пушкина. И аэропорт с веселым, лихим названием Бесовец. Мы знаем, что Воронеж связан со многими великим людьми — Иваном Буниным, Платоновым. Думаю, что многие жители городов и областей предложат и другие имена.
митрополит Тихон

Также, говорит он, важно продумать «внутреннее убранство», — разработать дизайнерские проекты интерьера аэропортов с учетом выбранных деятелей, чтобы пространство было и познавательным, и красивым. «Речь не только о писателях. Это и военноначальники, и ученые, и путешественники. Весь тот спектр наших великих соотечественников, которые духовно стоят во главе наших обществ — исторического, географического, словесности и так далее», — добавил митрополит Тихон.

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О проекте

Целью проекта «Великие имена России» является сохранение исторической памяти и духовных традиций, создание культурно-исторического брендинга территорий для регионов и России в целом. Проект будет реализован в формате общенационального конкурса, что позволит обеспечить максимальный охват населения и учесть всю палитру мнений.

На круглом столе в ОП РФ обсудят детали организации и проведения общенационального конкурса по присвоению имен аэропортам, который возьмет свой старт осенью 2018 года.

Инициаторами проекта выступили Российское историческое общество, Общество русской словесности, Русское географическое общество, Российское военно-историческое общество. Общественная палата РФ выступила агрегатором инициатив по реализации данной идеи. Обсуждение и формирование лонг-листов возможных наименований пройдет на площадках региональных Общественных палат.

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