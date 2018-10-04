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18:04 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Тестовая «президентская тревога» в США стала причиной новых мемов

СМС-сообщение моментально изменило смысл и перекочевало в соцсети.

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3 октября многим жителям США на телефоны пришли текстовые сообщения, озаглавленные как «Президентское предупреждение».

Президентское предупреждение. Это тест Фeдepaльного aгeнтcтва пo упpaвлeнию чpeзвычaйными cитуaциями. Не предпринимайте никаких действий.
Хиллари Клинтон/ Президентское предупреждение. Ты все еще не президент.

Первое в истории страны тестовое оповещение населения на случай терактов, катастроф или стихийных бедствий устроило Федеральное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями.

Президентское предупреждение. Бейонсе одна из величайших артисток, которых видел этот мир.
Президентское предупреждение. Ой, я разозлил не ту страну. Попробуйте спрятаться где-нибудь. Быстро.
Президентское предупреждение. А что делает эта кнопка?

После того, как американцам пришли смс с «президентской тревогой», они начали массово публиковать снимки в соцсетях, заменяя оригинальный текст более подходящими, по их мнению, фразами, которые звучали бы в стиле Дональда Трампа.

Президентское предупреждение. Кто-нибудь может принести мне диетической Колы?
Президентское предупреждение. Ковфефе
Президентское предупреждение. Это Мелания, помогите мне!

Больше всего шуток было на тему политики, сексуальных скандалов президента, а также его сообщения в Twitter.

Это национальный день бойфренда. Хей, я все еще свободен.
Мне надоел Twitter. Теперь я буду раздражать людей смсками.

Отметим, что большая любовь Трампа к соцсетям и его особенная манера общения в Twitter уже не однократно становились предметом шуток. Так, летом 2017 года в Нью-Йорке прошла выставка, посвященная лучшим твитам американского президента, а летом 2018 года самые яркие посты из соцсетей были опубликованы в отдельной книге.

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