Тестовая «президентская тревога» в США стала причиной новых мемов

3 октября многим жителям США на телефоны пришли текстовые сообщения, озаглавленные как «Президентское предупреждение».

Первое в истории страны тестовое оповещение населения на случай терактов, катастроф или стихийных бедствий устроило Федеральное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями.

После того, как американцам пришли смс с «президентской тревогой», они начали массово публиковать снимки в соцсетях, заменяя оригинальный текст более подходящими, по их мнению, фразами, которые звучали бы в стиле Дональда Трампа.

Больше всего шуток было на тему политики, сексуальных скандалов президента, а также его сообщения в Twitter.

Отметим, что большая любовь Трампа к соцсетям и его особенная манера общения в Twitter уже не однократно становились предметом шуток. Так, летом 2017 года в Нью-Йорке прошла выставка, посвященная лучшим твитам американского президента, а летом 2018 года самые яркие посты из соцсетей были опубликованы в отдельной книге.