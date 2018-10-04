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18:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Автор Ждуна создала новое чудовище

Скульптор из Нидерландов Маргрит ван Брифорт (Margriet van Breevoort), известная как автор Ждуна, превратившегося в мем, представила публике свое новое творение.

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Фотографии произведения искусства она опубликовала в своем Instagram.

Скульптура представляет собой морщинистую тушу телесного цвета.

Из-за складок и большого носа грузное существо похоже на лежащую собаку или тюленя.

При этом у него есть задние конечности — человеческие ноги.

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В подписи к публикации Брифорт объявила, что посмотреть на ее творение можно на выставке в голландской Гааге. «Ему нужно имя!» — заметила она, добавив, что прозвище должно быть на английском языке.

Подписчиков новое творение Брифорт привело в восторг. Они принялись придумывать множество разных имен для существа. Англоязычные комментаторы предлагали обыграть грустный вид скульптуры (Saddy) или его схожесть с уродливым щенком (Pugly).

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Наибольшую изобретательность проявили фанаты творчества ван Брифорт из России. Они предлагали для безымянной скульптуры такие имена как Взгрустун, Ревун, Смиренец, Жирун, Хочун, Врун, Ползун и Тюленяшарпей.

Мем Ждун появился в сети в январе 2017 года. Он стал популярен после публикации в интернете фотографии скульптуры Маргрит Брифорт. Со слов автора, она посвятила работу пациентам, ожидающим приема в клинике.

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