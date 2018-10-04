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18:22 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Венский музей отсканировал в высоком разрешении несколько картин Брейгеля

Благодаря современным технологиям искусство стало ближе.

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В венском Музее истории искусств открылась первая в мире большая монографическая выставка работ Питера Брейгеля старшего. Она приурочена к 450-летию со дня смерти художника.

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До наших дней по всему миру сохранилось чуть более 40 картин и около 60 график и рисунков Брейгеля. В венском музее сейчас хранятся 12 картин на дереве. Многие работы мастера (всего на выставке их 90) были предоставлены другими музеями и частными коллекционерами. Некоторые из них еще ни разу не выставлялись.

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Помимо основной выставки, сотрудники художественного музея подготовили особый подарок тем ценителям искусства, которые добраться до Вены не смогут. Они запустили сайт, на котором представлены отсканированные в высоком разрешении картины.

Это позволяет максимально приблизить изображение и в мельчайших деталях рассмотреть полотна.

Для того, чтобы это стало возможным, специалисты использовали три вида съемки — макро, инфракрасные и рентгеновские излучения. На сайте также можно посмотреть процесс съемки и реставрации картин.

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