Венский музей отсканировал в высоком разрешении несколько картин Брейгеля
Благодаря современным технологиям искусство стало ближе.
Благодаря современным технологиям искусство стало ближе.
В венском Музее истории искусств открылась первая в мире большая монографическая выставка работ Питера Брейгеля старшего. Она приурочена к 450-летию со дня смерти художника.
До наших дней по всему миру сохранилось чуть более 40 картин и около 60 график и рисунков Брейгеля. В венском музее сейчас хранятся 12 картин на дереве. Многие работы мастера (всего на выставке их 90) были предоставлены другими музеями и частными коллекционерами. Некоторые из них еще ни разу не выставлялись.
Помимо основной выставки, сотрудники художественного музея подготовили особый подарок тем ценителям искусства, которые добраться до Вены не смогут. Они запустили сайт, на котором представлены отсканированные в высоком разрешении картины.
Для того, чтобы это стало возможным, специалисты использовали три вида съемки — макро, инфракрасные и рентгеновские излучения. На сайте также можно посмотреть процесс съемки и реставрации картин.
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