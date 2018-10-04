В США представили пассажирский самолет с вертикальным взлетом
Американская компания Transcend Air объявила о создании пассажирского самолета вертикального взлета.
Американская компания Transcend Air объявила о создании пассажирского самолета вертикального взлета.
Компания считает, что такие самолеты позволят существенно сократить нагрузку на аэропорты и время ожидания пассажиров, потому что им не надо будет стоять в очереди на взлетную полосу, которая часто перегружена, сообщает CNN.
Сообщается, что на создание прототипа такого самолета ушло шесть лет. Самолет с вертикальным взлетом может перевозить до шести пассажиров и по замыслу авторов проекта может выполнять функции воздушного такси, используя для взлета и посадки не только аэропорты, но и уже имеющиеся вертолетные площадки на крышах небоскребов, на частной территории
Евгений Хвостик.