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19:44 (мск), источник: Коммерсантъ

В США представили пассажирский самолет с вертикальным взлетом

Американская компания Transcend Air объявила о создании пассажирского самолета вертикального взлета.

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Источник: Reuters

Компания считает, что такие самолеты позволят существенно сократить нагрузку на аэропорты и время ожидания пассажиров, потому что им не надо будет стоять в очереди на взлетную полосу, которая часто перегружена, сообщает CNN.

Сообщается, что на создание прототипа такого самолета ушло шесть лет. Самолет с вертикальным взлетом может перевозить до шести пассажиров и по замыслу авторов проекта может выполнять функции воздушного такси, используя для взлета и посадки не только аэропорты, но и уже имеющиеся вертолетные площадки на крышах небоскребов, на частной территории и т. д. В настоящий момент компания занимается получением соответствующих разрешений от властей, планируя запустить свои услуги к 2024 году. Компания утверждает, что использование таких самолетов позволит долететь из Нью-Йорка до Бостона всего за 36 минут, заплатив за это $280.

Евгений Хвостик.

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