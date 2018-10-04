В США представили пассажирский самолет с вертикальным взлетом

Компания считает, что такие самолеты позволят существенно сократить нагрузку на аэропорты и время ожидания пассажиров, потому что им не надо будет стоять в очереди на взлетную полосу, которая часто перегружена, сообщает CNN.

Сообщается, что на создание прототипа такого самолета ушло шесть лет. Самолет с вертикальным взлетом может перевозить до шести пассажиров и по замыслу авторов проекта может выполнять функции воздушного такси, используя для взлета и посадки не только аэропорты, но и уже имеющиеся вертолетные площадки на крышах небоскребов, на частной территории и т. д. В настоящий момент компания занимается получением соответствующих разрешений от властей, планируя запустить свои услуги к 2024 году. Компания утверждает, что использование таких самолетов позволит долететь из Нью-Йорка до Бостона всего за 36 минут, заплатив за это $280.