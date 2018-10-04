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4 октября, источник: Новости Mail.Ru

Художник рисует удивительные портреты на лопатах и ножах (фото)

Потому что все предметы имеют свой характер.

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Александра Диллон из Лос-Анджелеса является известным художником и скульптором. В последнее время она специализируется на необычных портретах, которые рисует на использованных предметах.

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Вместо холста и бумаги она выбирает кисти, лопаты, ножи, старые утюги, замки, кусочки фанеры, старую одежду и другие предметы, отслужившие свое.

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По словам Александры, все эти вещи вдохновляют ее на творчество. Она заранее не придумывает, что будет рисовать на конкретном предмете: характер и образ приходят ей в голову только во время работы.

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