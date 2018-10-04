Художник рисует удивительные портреты на лопатах и ножах (фото)
Потому что все предметы имеют свой характер.
Потому что все предметы имеют свой характер.
Александра Диллон из
Вместо холста и бумаги она выбирает кисти, лопаты, ножи, старые утюги, замки, кусочки фанеры, старую одежду и другие предметы, отслужившие свое.
По словам Александры, все эти вещи вдохновляют ее на творчество. Она заранее не придумывает, что будет рисовать на конкретном предмете: характер и образ приходят ей в голову только во время работы.
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