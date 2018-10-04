Художник рисует удивительные портреты на лопатах и ножах (фото)

Александра Диллон из Лос-Анджелеса является известным художником и скульптором. В последнее время она специализируется на необычных портретах, которые рисует на использованных предметах.

Вместо холста и бумаги она выбирает кисти, лопаты, ножи, старые утюги, замки, кусочки фанеры, старую одежду и другие предметы, отслужившие свое.

По словам Александры, все эти вещи вдохновляют ее на творчество. Она заранее не придумывает, что будет рисовать на конкретном предмете: характер и образ приходят ей в голову только во время работы.