Научный скандал года: ученые писали фейк-исследования, чтобы разоблачить лженауку

Они намеренно писали совершенно бессмысленные и даже откровенно абсурдные научные статьи в различных областях социальных наук, чтобы доказать: идеология в этой сфере давно взяла верх над здравым смыслом.

Работы писались под вымышленными именами — и, как и предполагали их авторы, успешно проходили проверку и печатались в уважаемых рецензируемых научных журналах. А одна из наиболее абсурдных статей — о том, что секс между собаками в парке необходимо рассматривать в контексте культуры изнасилований, — даже была отмечена специальной наградой.

Наука ставит своей целью установить истину, настаивают авторы, но в области социальных исследований истина уже давно мало кого интересует. Главное — это соответствие идеологическим нормам: осуждение угнетателей всех мастей и выражение поддержки «униженным и оскорбленным».

Кто эти люди?

Свои настоящие имена диссиденты от научного мира раскрыли сами, написав открытое письмо в журнал Areo и рассказав о своем эксперименте.

Вот они: Джеймс Линдси, Хелен Плакроуз и Питер Богоссян.

Линдси — доктор математических наук, известный скептик, атеист и автор нескольких наделавших шуму книг, в том числе «Все ошибаются насчет Бога» (Everybody Is Wrong About God) и «Жизнь в свете смерти» (Life In Light of Death).

Плакроуз — специалист по религиозной литературе эпохи Возрождения. В ее серьезных научных работах она исследует, как в XIV—XVII вв. еках женщины использовали христианские тексты для защиты своих прав.

Богоссян — пожалуй, самый известный из этого трио — занимает пост профессора в Университете Портленда. Доктор философских наук, он специализируется на философии преподавания, критическом мышлении, а также является одним из членов «Фонда за науку и здравый смысл», основанного известным британским биологом и писателем Ричардом Докинсом. Сам Богоссян также написал книгу под названием «Пособие по созданию атеистов» (A Manual for Creating Atheists).

Свои политические убеждения все трое определяют как «либералы, тяготеющие к левым взглядам».

Однако, будучи сами сотрудниками системы высшего образования и членами научного сообщества, они утверждают, что в отдельных областях социальных наук «прочное (если не доминирующее) место заняли научные работы, в основе которых лежит не столько поиск истины, сколько внимание к злоупотреблениям и различным проявлениям социальной несправедливости».

Авторы таких работ все чаще оказывают давление на студентов, администрацию и сотрудников других факультетов, заставляя тех выражать поддержку своим взглядам. При этом взгляды эти абсолютно не являются научными. Авторы открытого письма

В результате серьезные журналы печатают абсурдные работы, поскольку «человек, который ставит под вопрос любые исследования в области идентичности, привилегий и угнетения, рискует быть обвиненным в узколобости и неприятии предубежденности».

Что именно они сделали?

С августа 2017 года Линдси, Богоссян и Плакроуз под вымышленными именами направили в уважаемые и рецензируемые научные журналы 20 статей, оформленных как обычные научные исследования.

Читайте также К гадалке не ходи! Какая наука стоит за сверхъестественными способностями

Тематика работ варьировалась, но все они были посвящены различным проявлениям борьбы с социальной несправедливостью: исследованиям феминизма, культуры мужественности, вопросам расовой идентификации и сексуальной ориентации, бодипозитива и так далее.

В каждой статье выдвигалась какая-либо радикально-скептическая теория, осуждающая тот или иной «социальный конструкт» (например, гендерные роли). При этом сами работы были откровенно абсурдными, авторы намеренно писали их с долей юмора, позволяющей усомниться в серьезности исследования.

С научной точки зрения статьи не выдерживали никакой критики. Выдвигаемые теории не подтверждались приводимыми цифрами, иногда ссылались на несуществующие источники или работы того же фиктивного автора и так далее.

Например, в одной из работ предлагалось дрессировать мужчин, как собак. В другой — заставлять белых студентов слушать лекции, сидя на полу аудитории закованными в цепи, — в качестве наказания за рабовладение их предков.

В третьей крайняя степень ожирения, угрожающая здоровью, поощрялась как свободный выбор здорового человека. В четвертой предлагалось считать мастурбацию, в ходе которой мужчина представляет в своих фантазиях реальную женщину, актом сексуального насилия по отношению к ней.

В статье «Собачий парк» утверждалось, что исследователи ощупали гениталии почти 10 тысяч собак, опрашивая их владельцев по поводу сексуальной ориентации питомцев. В статье «Грудь» ученые всерьез задавались вопросом, что же привлекает в женщинах гетеросексуальных мужчин.

А одна из статей на тему феминизма — «Наша борьба — это моя борьба» — и вовсе была несколько перефразированной главой из книги Адольфа Гитлера «Майн Кампф».

Не буду врать, мы здорово повеселились, работая над этим проектом. Джеймс Линдси

Чем закончился эксперимент

Из 20 написанных работ по меньшей мере семь были отрецензированы ведущими учеными и приняты к публикации.

Читайте также Мифы о космических технологиях

Единственный вопрос, который возник у одного из рецензентов — действительно ли Хелен Уилсон (вымышленный автор работы) наблюдала в городском парке Орегона «по одному собачьему изнасилованию каждый час».

«По меньшей мере семь» — потому что еще семь статей находились на этапе рассмотрения и рецензирования в тот момент, когда ученым пришлось остановить эксперимент и раскрыть свое инкогнито.

Статья «Собачий парк» (полное название — «Реакция людей на культуру изнасилования и проявления нетрадиционной сексуальной ориентации в собачьих парках Портланда, штат Орегон») была опубликована научным журналом Gender, Place and Culture — и высмеяна в соцсетях.

Опубликованное «исследование» было столь смехотворным, что привлекло внимание не только серьезных ученых, указывавших на его абсурдность, но и журналистов, попытавшихся установить личность Хелен Уилсон.

Когда в начале августа корреспондент Wall Street Journal позвонил по номеру, оставленному авторами в одной из редакций, ему ответил сам Джеймс Линдси.

Профессор не стал скрываться и честно рассказал о своем эксперименте — попросив лишь пока не делать его достоянием широкой публики, чтобы он и его друзья-диссиденты могли досрочно свернуть проект и подвести его результаты.

Читайте также Ученые выяснили, что объединяет сторонников теорий заговоров

В результате разоблачительная статья в WSJ была опубликована лишь 2 октября — одновременно с открытым письмом Линдси, Плакроуз и Богоссяна.

Что дальше?

Скандал до сих пор сотрясает американское — и в целом западное — научное сообщество. У ученых-диссидентов находятся не только ярые критики, но и сторонники, активно выражающие им свою поддержку.

Джеймс Линдси записал видеообращение, попытавшись оправдаться и объяснить свою позицию.

«Мы считаем, что темы гендера, расовой идентичности и сексуальной ориентации, конечно, заслуживают исследования, — утверждает он. — Но важно исследовать их правильно, без предвзятости. Проблема состоит именно в том, КАК их изучают сейчас».

«Сложившаяся культура диктует нам, что приемлемыми могут быть только выводы определенного рода — например, белый цвет кожи или мужественность обязательно должны представлять проблему. И борьба с проявлениями социальной несправедливости ставится выше объективной правды», — объясняет он.

Однако авторы эксперимента говорят, что так или иначе их репутация в научном сообществе разрушена — и сами они не ждут ничего хорошего.

Богоссян уверен, что его уволят из университета или накажут как-либо еще. Плакроуз опасается, что теперь ее могут не взять в докторантуру. А Линдси говорит, что теперь наверняка превратится в «академического изгоя», которому будет закрыт путь как к преподаванию, так и к публикации серьезных научных работ.

И в то же время все они согласны с тем, что проект себя оправдал.

Риск того, что предвзятые исследования продолжат оказывать влияние на образование, СМИ, политику и культуру, для нас куда страшнее, чем любые последствия, с которыми можем столкнуться мы сами. Джеймс Линдси в интервью WSJ

Научные журналы, где были опубликованы фейковые работы, пообещали убрать их со своих веб-сайтов, однако больше никак не прокомментировали скандал.