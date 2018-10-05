Бюджету не хватает на таблетки
С начала 2018 года закупки льготных лекарств упали на 20%
С начала 2018 года закупки льготных лекарств упали на 20%
Закупки препаратов для льготных категорий граждан, входящие в программу «Семь нозологий», за первое полугодие 2018 года сократились почти на треть в упаковках. Объем закупок препаратов для других категорий льготников также упал на 6−7%
С начала 2018 года объем лекарств, которые правительство закупает для льготных категорий граждан, существенно сократился как в стоимостном, так и в натуральном выражении. Такие данные в своем отчете приводит маркетинговая компания
На эти деньги для льготников приобрели 43,6 млн упаковок лекарств, что на 7,8% меньше, чем в первом полугодии 2017 года (то есть в среднем эта категория лекарств несколько дешевела.— «Ъ»). В основном сокращение финансирования пришлось на лекарства для лечения редких заболеваний из списка «Семь нозологий». На них было затрачено 25,1 млрд руб., что на 36,2% меньше, чем в январе—июне 2017 года. Объем приобретенных препаратов за первые шесть месяцев 2018 года составил 2,5 млн упаковок (в сравнении с аналогичным периодом 2017 года закупки сократились на 22,9%).
Объем госзакупок по программе ОНЛС (все остальные категории получателей) в январе—июне 2018 года составил 30 млрд руб., что также на 1% меньше, чем в аналогичном периоде 2017 года. В натуральном выражении объем препаратов сократился на 6,7% (то есть в этом сегменте в среднем препараты дорожали.— «Ъ»). В итоге в аптеки для льготных категорий граждан завезли 41,1 млн упаковок лекарств.
Так, за год доля отечественных препаратов из перечня высокозатратных нозологий сократилась на 11,0%, до 26,8%, в рублях и на 3,7%, до 24,3%, в упаковках (что также свидетельствует о среднем удорожании таких лекарств и может частично объяснять отказ от них медучреждений.— «Ъ»). В структуре ОНЛС российские препараты за год увеличили свое присутствие на рынке только на 0,7% в рублях (до 27,5%) и на 4,1% в упаковках (до 67,7%).
Ранее Минздрав признал необходимость мониторить наличие льготных лекарств в регионах, отвечая на критику со стороны «Общероссийского народного фронта».
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Анастасия Мануйлова