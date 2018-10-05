Бюджету не хватает на таблетки

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Закупки препаратов для льготных категорий граждан, входящие в программу «Семь нозологий», за первое полугодие 2018 года сократились почти на треть в упаковках. Объем закупок препаратов для других категорий льготников также упал на 6−7% из-за стагнации расходов бюджета. На нехватку лекарств для пациентов жалуются врачи, однако правительство не планирует увеличивать бюджет на лекарственные закупки для льготников до 2020 года.

С начала 2018 года объем лекарств, которые правительство закупает для льготных категорий граждан, существенно сократился как в стоимостном, так и в натуральном выражении. Такие данные в своем отчете приводит маркетинговая компания DSM-Group. Напомним, сейчас в России льготными лекарствами обеспечены ветераны, инвалиды, неработающие пенсионеры, дети до трех лет, многодетные матери и пациенты с рядом редких заболеваний: 4,7 млн человек обеспечивает бесплатными препаратами (или софинансирует, позволяя приобрести их со скидкой) федеральный бюджет, еще для 8,9 млн человек лекарства покупают или софинансируют региональные бюджеты.

Так, бюджет РФ потратил на программы льготного лекарственного обеспечения в первом полугодии 2018 года 55,1 млрд руб., что на 20,9% меньше в стоимостном выражении, чем за тот же период 2017 года.

На эти деньги для льготников приобрели 43,6 млн упаковок лекарств, что на 7,8% меньше, чем в первом полугодии 2017 года (то есть в среднем эта категория лекарств несколько дешевела.— «Ъ»). В основном сокращение финансирования пришлось на лекарства для лечения редких заболеваний из списка «Семь нозологий». На них было затрачено 25,1 млрд руб., что на 36,2% меньше, чем в январе—июне 2017 года. Объем приобретенных препаратов за первые шесть месяцев 2018 года составил 2,5 млн упаковок (в сравнении с аналогичным периодом 2017 года закупки сократились на 22,9%).

Объем госзакупок по программе ОНЛС (все остальные категории получателей) в январе—июне 2018 года составил 30 млрд руб., что также на 1% меньше, чем в аналогичном периоде 2017 года. В натуральном выражении объем препаратов сократился на 6,7% (то есть в этом сегменте в среднем препараты дорожали.— «Ъ»). В итоге в аптеки для льготных категорий граждан завезли 41,1 млн упаковок лекарств.

Как отмечают аналитики агентства, сокращение расходов бюджетов не сделало более дешевые препараты российского происхождения популярнее у закупающих их учреждений.

Так, за год доля отечественных препаратов из перечня высокозатратных нозологий сократилась на 11,0%, до 26,8%, в рублях и на 3,7%, до 24,3%, в упаковках (что также свидетельствует о среднем удорожании таких лекарств и может частично объяснять отказ от них медучреждений.— «Ъ»). В структуре ОНЛС российские препараты за год увеличили свое присутствие на рынке только на 0,7% в рублях (до 27,5%) и на 4,1% в упаковках (до 67,7%).

Ранее Минздрав признал необходимость мониторить наличие льготных лекарств в регионах, отвечая на критику со стороны «Общероссийского народного фронта».

70% опрошенных им врачей в различных регионах заявили о недостаче препаратов для пациентов.

Как заявил вчера премьер-министр Дмитрий Медведев, правительство выделит для закупки льготных препаратов дополнительно почти 750 млн руб., однако, как подчеркнул глава правительства, это связано с ростом числа их получателей на 130 тыс. человек за второй квартал этого года. При этом бюджет программы лечения редких заболеваний, несмотря на ежегодный рост числа пациентов на 8−15%, не вырастет до 2020 года.