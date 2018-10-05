Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как кошки видят мир. Объясняем на гифках
Что это? Загадочный объект в Антарктиде взбудоражил мир (фото)
Виктория Дайнеко подарила дочери кухню на день рождения
Как сложилась судьба Дмитрия Грачева, отрубившего руки жене
10 стеллажей и полок, которые легко сделать своими руками
Мухи, тигры и лисыКак в Китае борются с коррупцией?
Путин призвал страны не медлить и ввести все санкции против РФ
Откровенное выступление Загитовой удивило немцев
Назван лучший российский сериал года
Максимова, Безрукова и Горбачева на премьере фильма «Без меня»
«Ювентус» выступил с официальным заявлением по обвинению Роналду
Матчем в Туле откроется программа 10-го тура чемпионата России
Сихарулидзе: «Я жил в Америке, точно вам говорю: мы отличаемся»
«Это странно, удивительно»: Путин об ошибке США
Звезда "Склифосовского" о смерти сына: Споткнулся и упал в канаву
Дочь Успенской испугала лысиной и беззубым ртом
Квартиры подорожали в половине крупнейших городов России
12 способов сделать квартиру теплее
Фоторепортажи
8На Крымском мосту открылось движение для грузовиков
8Нидерланды выслали четверых россиян
03:36 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Бюджету не хватает на таблетки

С начала 2018 года закупки льготных лекарств упали на 20%

Наверх
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Закупки препаратов для льготных категорий граждан, входящие в программу «Семь нозологий», за первое полугодие 2018 года сократились почти на треть в упаковках. Объем закупок препаратов для других категорий льготников также упал на 6−7% из-за стагнации расходов бюджета. На нехватку лекарств для пациентов жалуются врачи, однако правительство не планирует увеличивать бюджет на лекарственные закупки для льготников до 2020 года.

С начала 2018 года объем лекарств, которые правительство закупает для льготных категорий граждан, существенно сократился как в стоимостном, так и в натуральном выражении. Такие данные в своем отчете приводит маркетинговая компания DSM-Group. Напомним, сейчас в России льготными лекарствами обеспечены ветераны, инвалиды, неработающие пенсионеры, дети до трех лет, многодетные матери и пациенты с рядом редких заболеваний: 4,7 млн человек обеспечивает бесплатными препаратами (или софинансирует, позволяя приобрести их со скидкой) федеральный бюджет, еще для 8,9 млн человек лекарства покупают или софинансируют региональные бюджеты.

Так, бюджет РФ потратил на программы льготного лекарственного обеспечения в первом полугодии 2018 года 55,1 млрд руб., что на 20,9% меньше в стоимостном выражении, чем за тот же период 2017 года.

На эти деньги для льготников приобрели 43,6 млн упаковок лекарств, что на 7,8% меньше, чем в первом полугодии 2017 года (то есть в среднем эта категория лекарств несколько дешевела.— «Ъ»). В основном сокращение финансирования пришлось на лекарства для лечения редких заболеваний из списка «Семь нозологий». На них было затрачено 25,1 млрд руб., что на 36,2% меньше, чем в январе—июне 2017 года. Объем приобретенных препаратов за первые шесть месяцев 2018 года составил 2,5 млн упаковок (в сравнении с аналогичным периодом 2017 года закупки сократились на 22,9%).

Объем госзакупок по программе ОНЛС (все остальные категории получателей) в январе—июне 2018 года составил 30 млрд руб., что также на 1% меньше, чем в аналогичном периоде 2017 года. В натуральном выражении объем препаратов сократился на 6,7% (то есть в этом сегменте в среднем препараты дорожали.— «Ъ»). В итоге в аптеки для льготных категорий граждан завезли 41,1 млн упаковок лекарств.

Как отмечают аналитики агентства, сокращение расходов бюджетов не сделало более дешевые препараты российского происхождения популярнее у закупающих их учреждений.

Так, за год доля отечественных препаратов из перечня высокозатратных нозологий сократилась на 11,0%, до 26,8%, в рублях и на 3,7%, до 24,3%, в упаковках (что также свидетельствует о среднем удорожании таких лекарств и может частично объяснять отказ от них медучреждений.— «Ъ»). В структуре ОНЛС российские препараты за год увеличили свое присутствие на рынке только на 0,7% в рублях (до 27,5%) и на 4,1% в упаковках (до 67,7%).

Ранее Минздрав признал необходимость мониторить наличие льготных лекарств в регионах, отвечая на критику со стороны «Общероссийского народного фронта».

70% опрошенных им врачей в различных регионах заявили о недостаче препаратов для пациентов.

Как заявил вчера премьер-министр Дмитрий Медведев, правительство выделит для закупки льготных препаратов дополнительно почти 750 млн руб., однако, как подчеркнул глава правительства, это связано с ростом числа их получателей на 130 тыс. человек за второй квартал этого года. При этом бюджет программы лечения редких заболеваний, несмотря на ежегодный рост числа пациентов на 8−15%, не вырастет до 2020 года.

Анастасия Мануйлова

Поддельные лекарства
Во время загрузки произошла ошибка.
9 августа© Ньюстюб
 Израиль встречает россиян недружелюбно
Почему Алексей Навальный может получить реальный срок
Индонезия отложила покупку российских истребителей из-за санкций
Ротенберг назвал причину падения пролета Крымского моста в воду
Великобритания обвинила ГРУ в связях с хакерами. Кто они?
Как повлияет на здоровье отказ от алкоголя на месяц
В России вновь будут использовать провода из алюминия
Нурмагомедов ушел с пресс-конференции перед боем с Макгрегором
Шесть дайверов погибли в Малайзии, пытаясь спасти подростка
Спорт
«Спартак» упустил победу в ЛЕ из-за пенальти на 96-й минуте Зато команда Карреры впервые забила сразу два гола с игры
Hi-Tech
Загадочный объект в Антарктиде взбудоражил мир Что же это такое?
Hi-Tech
Загадочный объект в Антарктиде взбудоражил мир Что же это такое?
Кино
Назван лучший российский сериал года В Москве наградили лауреатов премии «ТЭФИ 2018»
Недвижимость
Как вычислить риелторов-мошенников
Ипотечной ставке предрекли рост до критического уровня
История россиянина о жизни в Эмиратах
Сакля, юрта и сукал: он объездил весь мир и снял людей на фоне их удивительных домов
Горячие темы на «Детях»
КлЁпа О сыновьях 349
Оксана апатия к жизни, не знаю как справиться. 305
Альцина Вам тоже это важно.... 238
Анна Правильно ли поступил муж 237
Леди
В гостях: как выглядит дом Димы Билана Уютный большой дом с необычными дизайнерскими решениями – так вкратце можно описать особняк певца. А подробности и фотографии ищи ниже.
Все о ремонте
Как недорого оформить микро-квартиру: пример из Швеции
Двушка с кухней, гостиной, спальней и кабинетом (фото)
Как создать атмосферу французского прованса у себя дома
Современная квартира с элементами классики: проект в Москве
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь