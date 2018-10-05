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18:35 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Безбилетный проезд и другие национальные ценности

Граждане постепенно приходят к тому, что государство надо обманывать.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Социологи ВШЭ обсуждают изменения ценностных предпочтений жителей России по данным обследований новой волны Всемирного исследования ценностей (WSV) — проекта, позволяющего оценить эволюцию ценностных ориентиров населения около 100 стран. Пока основные данные, полученные исследователями, — значимый рост терпимости населения РФ к противоправному поведению: число осуждающих неуплату налогов, взятки и мошенническое получение госпособий с 1990 года сократилось на треть. При этом авторы ВШЭ не считают это изменение прямо связанным с развитием институциональной сферы. Кроме этого, для РФ важны будут данные WSV об уровнях доверия в обществе.

Проект WSV фактически основан в 1981 году как исследование европейских ценностей в развитых странах под руководством нидерландских социологов Яна Кекформа и Рууд де Мор, впоследствии он стал сотрудничеством социологов более 100 стран мира, сейчас его возглавляет американский социолог Рональд Инглхарт из университета Мичигана. Первые российские (советские) данные WSV получены в ходе второй волны исследований в 1990—1991 годах. Очередная, седьмая волна опросов запущена в январе 2017 года, когда опросы WSV производились в 10 странах мира, в том числе в России. Полностью эти данные будут опубликованы в 2019 году для не менее 70 стран мира. Социологи из ВШЭ Анна Алмакаева и Олеся Волченко, принимавшие участие в работе, опубликовали в серии публикаций ВШЭ «Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены» статью «Динамика социального капитала в России», в которой приводятся первые данные WSV по опросам последней волны, — они демонстрируют в том числе эволюцию отношения населения к противоправным действиям.

Как констатируют Алмакаева и Волченко, по крайней мере по ряду параметров, характеризующих социальный капитал представителей общества в РФ, с 1990 года отмечены существенные изменения — в частности, в оценках терпимости к противоправному поведению. По крайней мере по двум «общеэкономическим» антиценностям — неуплате налогов и коррупции — население РФ в 2017 году значительно толерантнее, чем тридцать лет назад, то же касается и лояльности в РФ к «персональным» нарушениям закона по материальным мотивам — безбилетному проезду в общественном транспорте и противоправному получению государственных пособий. Число осуждающих все эти правонарушения сократилось на треть.

В серии WSV 1990 года в России «использование служебного положения для получения взятки» осуждали 85% населения, в 2017 году — 58%. Неуплату налогов осуждали 53% опрошенных в 1990 году и 36% в 2017 году, мошенничества с пособиями — 65% и 36%, безбилетный проезд — 52% и 24% соответственно.

Если по последнему показателю толерантность в РФ — в нижней части рейтинга (толерантнее жителей России к зайцам относятся лишь в Индии), то по трем остальным показателям показатели РФ «серединные», они схожи с украинскими и белорусскими, на остальном постсоветском пространстве толерантность к правонарушениям этого рода, как правило, выше. При этом терпимость по крайней мере с 1995 года росла одновременно с ростом доверия к судам, полиции, парламентам, политикам и правительству. «Рост толерантности свидетельствует о том, что рассматриваемые антиобщественные действия становятся нормой поведения и к оценке деятельности институтов имеют опосредованное отношение», — комментируют авторы работы. То есть речь идет о довольно глубоких изменениях в собственно ценностях населения, на которые социальные институты влияют скорее долгосрочно, на протяжении поколений.

Часть других сведений WSV по РФ 2017 года говорит об определенном повышении для населения ценностей социальной активности, в том числе околополитической. Так, с 1990 к 2006 году в России «сократилось число граждан, подписывавших петиции и готовых это делать. Дальнейшие опросы WSV показали положительную динамику: в 2006-м подписывали/могли бы подписать 8% и 23% населения, в 2017-м — 13% и 31%»,—полагают в ВШЭ. Такая активность в бывшем СССР превосходит социальную активность лишь в Эстонии (для развитых стран одобрение института петиций характерно на уровне 70% и выше). Выросло также членство жителей РФ в НКО — по состоянию на 2011 год оно составляло 10% (не росло с 1990 года), в 2017 году — 16%.

Часть приведенных (пока отрывочных) сведений WSV свидетельствует о более высоких в РФ в сравнении с постсоветским миром уровнях доверия. В последние годы среди экономистов (активно использующих базы WSV) было принято предполагать крайне низкие уровни доверия в российском обществе с динамикой в сторону его ослабления в 2000-х годах.

Дмитрий Бутрин

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