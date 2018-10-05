Вузы разделят на три разряда

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«Ъ» узнал, как может измениться система государственной аккредитации вузов. Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов рассказал, что созданная правительством межведомственная рабочая группа обсуждает вариант создания трех типов аккредитации — базовой, продвинутой и ведущей. При этом базовый вуз должен заместить значительную часть предметов онлайн-курсами, которые разработают ведущие вузы. Мнения ректоров разделились: одни считают нововведение оправданным, другие расценивают как посягательство на автономию университетов.

Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов рассказал о возможных изменениях госаккредитации вузов, беседуя с корреспондентом «Ъ» в кулуарах международной образовательной конференции EdCrunch 2018. «Сейчас обсуждается вопрос о том, что для программ высшего образования будет три уровня госаккредитации: базовый, продвинутый и аккредитация ведущего университета, — сказал он.— Базовый будет предполагать, что вуз должен значительную часть курсов реализовать в сетевой форме, когда вместо традиционных лекций будут онлайн-курсы Национальной платформы открытого образования. Таким образом, за качество этих курсов будут отвечать профессора ведущих университетов».

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Продвинутая аккредитация предполагает, что вуз может все курсы готовить своими силами. «А обладатели аккредитации ведущего университета будут иметь ее только в том случае, если они обязуются все свои базовые курсы по профильному направлению и значительное число курсов по выбору реализовать в онлайн-форме и сделать доступными для широкой аудитории», — рассказал господин Кузьминов.

По его словам, такой вариант сейчас обсуждает рабочая группа по госаккредитации, в которую входят представители Минобрнауки, Рособрнадзора, Национального совета по профессиональным квалификациям, вузовского сообщества и объединений работодателей. Стоит отметить, что накануне господин Кузьминов анонсировал полный отказ ВШЭ от традиционных лекций — он пообещал, что вместо них преподаватели будут записывать для студентов онлайн-курсы (см. «Ъ» от 2 октября).

Напомним, общественная дискуссия о пересмотре подходов к контролю за деятельностью вузов развернулась после того, как в 2017 году Европейский университет в Санкт-Петербурге (ЕУСПб) был лишен лицензии на ведение образовательной деятельности (восстановил в августе 2018 года). В мае этого года Рособрнадзор лишил госаккредитации Московскую высшую школу социальных и экономических наук (Шанинка). В июле Ассоциация ведущих университетов России и ассоциация «Глобальные университеты», в которые входят 50 крупнейших вузов РФ, обратились к президенту Владимиру Путину с предложением скорректировать систему аккредитации. После этого и была создана межведомственная рабочая группа.

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«Если при лицензировании и аккредитации будет учитываться не просто наличие у вуза всех документов, но прежде всего объективные, не зависящие от Рособрнадзора критерии вроде рейтингов, индексов цитирования и среднего балла ЕГЭ абитуриентов, это пойдет системе только на пользу», — сказал «Ъ» ректор ЕУСПб Вадим Волков.

При этом он отмечает, что введение трех типов аккредитации может «создать некоторый перекос»: «Если базовые университеты будут использовать до 70% материалов ведущих вузов, это еще больше укрепит позиции последних. Если лицензия и аккредитация будут объединены, лишая базовый вуз чего-то одного, ведущий полностью сместит его с образовательного рынка и лишит возможности продолжать работу». «Главное, чтобы клуб ведущих вузов не стал закрытым», — считает он. Тем не менее, по словам господина Волкова, если инициатива будет распространена еще и на негосударственные вузы, для Европейского университета она принесет скорее положительный эффект.

Ректор Физтеха Николай Кудрявцев также положительно относится к идее: «Время идет, и подходы меняются. Тренд последних пяти-семи лет — это развитие онлайн-курсов. Тут ведомства уловили общее настроение, они готовят нормативную базу, чтобы нововведения учитывались при процессе лицензирования». «В работе со студентами мы стараемся утверждать для каждого собственную программу. Почему тогда с вузами должно быть иначе? — продолжает господин Кудрявцев.— За ведущими университетами не нужно приглядывать, они справятся сами, и Рособрнадзор это знает. А для проблемных вузов действительно нужен иной подход».

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Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров заявил «Ъ», что «крайне негативно» относится «к последним реформам (Рособрнадзора.— “Ъ”)». По его словам, каждый университет должен самостоятельно решать, какие программы разрабатывать: «У нас есть национальные университеты, есть опорные, и никто не может между ними провести грань. Университеты являются автономными, а лишнее придумывание всегда ведет к негативу». Господин Гафуров считает, что инициатива ведомства отвлечет университеты от «занятия научной деятельностью»: «Нигде в мире такого нет, чтобы университеты отдавали очень много сил на вот такого рода дела и придумки, вместо того чтобы учить».

«Данное предложение, как и многие другие, может быть рассмотрено межведомственной рабочей группой, которая специально для этого и создана. Окончательно решение будет приниматься только после детального и конструктивного обсуждения. Также важно отметить, что любые предлагаемые идеи по совершенствованию процедуры не должны нести негативных влияний на сферу», — сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.