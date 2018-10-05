Вузы разделят на три разряда
«Ъ» стали известны подробности реформы аккредитации учебных заведений.
«Ъ» стали известны подробности реформы аккредитации учебных заведений.
«Ъ» узнал, как может измениться система государственной аккредитации вузов. Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов рассказал, что созданная правительством межведомственная рабочая группа обсуждает вариант создания трех типов аккредитации — базовой, продвинутой и ведущей. При этом базовый вуз должен заместить значительную часть предметов
Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов рассказал о возможных изменениях госаккредитации вузов, беседуя с корреспондентом «Ъ» в кулуарах международной образовательной конференции EdCrunch 2018. «Сейчас обсуждается вопрос о том, что для программ высшего образования будет три уровня госаккредитации: базовый, продвинутый и аккредитация ведущего университета, — сказал он.— Базовый будет предполагать, что вуз должен значительную часть курсов реализовать в сетевой форме, когда вместо традиционных лекций будут
Продвинутая аккредитация предполагает, что вуз может все курсы готовить своими силами. «А обладатели аккредитации ведущего университета будут иметь ее только в том случае, если они обязуются все свои базовые курсы по профильному направлению и значительное число курсов по выбору реализовать в
По его словам, такой вариант сейчас обсуждает рабочая группа по госаккредитации, в которую входят представители Минобрнауки, Рособрнадзора, Национального совета по профессиональным квалификациям, вузовского сообщества и объединений работодателей. Стоит отметить, что накануне господин Кузьминов анонсировал полный отказ ВШЭ от традиционных лекций — он пообещал, что вместо них преподаватели будут записывать для студентов
Напомним, общественная дискуссия о пересмотре подходов к контролю за деятельностью вузов развернулась после того, как в 2017 году Европейский университет в
«Если при лицензировании и аккредитации будет учитываться не просто наличие у вуза всех документов, но прежде всего объективные, не зависящие от Рособрнадзора критерии вроде рейтингов, индексов цитирования и среднего балла ЕГЭ абитуриентов, это пойдет системе только на пользу», — сказал «Ъ» ректор ЕУСПб Вадим Волков.
При этом он отмечает, что введение трех типов аккредитации может «создать некоторый перекос»: «Если базовые университеты будут использовать до 70% материалов ведущих вузов, это еще больше укрепит позиции последних. Если лицензия и аккредитация будут объединены, лишая базовый вуз
Ректор Физтеха Николай Кудрявцев также положительно относится к идее: «Время идет, и подходы меняются. Тренд последних
Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров заявил «Ъ», что «крайне негативно» относится «к последним реформам (Рособрнадзора.— “Ъ”)». По его словам, каждый университет должен самостоятельно решать, какие программы разрабатывать: «У нас есть национальные университеты, есть опорные, и никто не может между ними провести грань. Университеты являются автономными, а лишнее придумывание всегда ведет к негативу». Господин Гафуров считает, что инициатива ведомства отвлечет университеты от «занятия научной деятельностью»: «Нигде в мире такого нет, чтобы университеты отдавали очень много сил на вот такого рода дела и придумки, вместо того чтобы учить».
«Данное предложение, как и многие другие, может быть рассмотрено межведомственной рабочей группой, которая специально для этого и создана. Окончательно решение будет приниматься только после детального и конструктивного обсуждения. Также важно отметить, что любые предлагаемые идеи по совершенствованию процедуры не должны нести негативных влияний на сферу», — сообщили в
Александр Черных, Ксения Миронова