В Венеции выставят на аукцион места на кладбище рядом с Бродским
Власти Венеции проведут аукцион на долгосрочную аренду мест на кладбищах. Об этом сообщили в мэрии итальянского города.
Власти Венеции проведут аукцион на долгосрочную аренду мест на кладбищах. Об этом сообщили в мэрии итальянского города.
Общая стартовая стоимость лотов составит 2 млн евро. Арендовать место на историческом кладбище предлагается на 99 лет.
«Родственники людей, которые были погребены в этих могилах и гробницах, по разным причинам отказались от продления своих договоров. Останки перенесены в другие места», — цитирует
Бертази выразил надежду, что мачта на
2 октября сообщалось, что в Нижнем Новгороде бизнесмен выкупил лучшие места на кладбище и устроил морг в гараже.
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