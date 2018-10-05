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10:17 (мск), источник: Известия

В Венеции выставят на аукцион места на кладбище рядом с Бродским

Власти Венеции проведут аукцион на долгосрочную аренду мест на кладбищах. Об этом сообщили в мэрии итальянского города.

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Источник: Girl in a Lightbulb
На торги выставят 16 могил на острове Сан-Микеле, где похоронены поэт Иосиф Бродский, композитор Игорь Стравинский и театральный деятель Сергей Дягилев.

Общая стартовая стоимость лотов составит 2 млн евро. Арендовать место на историческом кладбище предлагается на 99 лет.

«Родственники людей, которые были погребены в этих могилах и гробницах, по разным причинам отказались от продления своих договоров. Останки перенесены в другие места», — цитирует пресс-секретаря мэра Венеции Алессандро Бертази «РИА Новости».

Самое недорогая могила предлагается в нескольких десятках метров от гробницы Стравинского. Ее стартовая цена €29 485,09.

Бертази выразил надежду, что мачта на Сан-Микеле, учитывая их связь с русской культурой, заинтересуют россиян.

2 октября сообщалось, что в Нижнем Новгороде бизнесмен выкупил лучшие места на кладбище и устроил морг в гараже.

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