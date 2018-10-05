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11:52 (мск), источник: Ведомости

Минздрав призвал запретить рекламу леденцов от боли в горле

Минздрав предложил план мероприятий «Стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности до 2030 года», чтобы ограничить распространение устойчивости микроорганизмов к противомикробным препаратам, сообщает РБК со ссылкой на документ. Инициатива находится на стадии межведомственного согласования.

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Источник: Reuters

В качестве одной из мер ведомство предложило запретить рекламу противомикробных препаратов, которые применяются при разных заболеваниях, начиная от боли в горле и заканчивая дерматологическими, гинекологическими и офтальмологическими заболеваниями. Запрет в случае одобрения может вступить в силу уже в 2019—2020 гг.

Минздрав не ответил изданию на запрос с просьбой уточнить, как именно он поможет бороться с устойчивостью микроорганизмов.
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Министерство призывает внести поправки в ст. 7 (товары, реклама которых не допускается) федерального закона «О рекламе», уточняет издание. Сейчас этот закон запрещает продвижение рецептурных препаратов, среди которых есть и некоторые противомикробные. Однако значительная часть препаратов такого типа, в частности, средства от простуды, пока за пределами этого списка и активно рекламируется.

Эксперты, опрошенные изданием, считают, что предложения ведомства направлены на то, чтобы снизить употребление этих препаратов при самолечении.

Фармацевтические компании являются крупнейшими рекламодателями, занимая в среднем треть этого рынка. По данным АКАР, в I квартале 2018 года стоимостный объем рекламы лекарств составил 3 млрд руб., основной площадкой для ее размещения стало телевидение. Издание отмечает, что в случае вступления в силу инициативы министерства рекламные площадки могут лишиться минимум 1,5 млрд руб. в год.

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