Украинский режиссер Сенцов прекратил голодовку

Источник: AP 2018

Я благодарю всех, кто принимал участие и наших врачей и врачей Лабытнангской больницы и адвокатов, которые подсказали ему, что надо жить, что жизнь продолжается. Окончательно его уговорили наши врачи, наши специалисты. И он выбрал жизнь. Валерий Максименко заместитель директора ФСИН России

Он отметил, что сейчас режиссер соблюдает диету, потому что пока большая нагрузка на организм может быть опасна.

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В августе российский суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в подготовке терактов в Крыму и создании террористической группировки. По версии следствия, участники созданной Сенцовым группировки весной 2014 г. совершили в Симферополе два теракта: подожгли офисы общественной организации «Русская община Крыма» и регионального отделения «Единой России». Кроме того, согласно материалам дела, они готовились взорвать памятник Ленину. Режиссер вину не признал.