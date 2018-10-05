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11:05 (мск), источник: Ведомости

Украинский режиссер Сенцов прекратил голодовку

Украинский режиссер Олег Сенцов прекратил голодовку, которую держал с 14 мая. Об этом сначала написал «Московский комсомолец» со ссылкой на заместителя директора ФСИН России Валерия Максименко. Чуть позже об этом же сообщил «Интерфакс», тоже ссылаясь на Максименко.

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Источник: AP 2018
Я благодарю всех, кто принимал участие и наших врачей и врачей Лабытнангской больницы и адвокатов, которые подсказали ему, что надо жить, что жизнь продолжается. Окончательно его уговорили наши врачи, наши специалисты. И он выбрал жизнь.
Валерий Максименко
заместитель директора ФСИН России

Он отметил, что сейчас режиссер соблюдает диету, потому что пока большая нагрузка на организм может быть опасна.

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В августе российский суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в подготовке терактов в Крыму и создании террористической группировки. По версии следствия, участники созданной Сенцовым группировки весной 2014 г. совершили в Симферополе два теракта: подожгли офисы общественной организации «Русская община Крыма» и регионального отделения «Единой России». Кроме того, согласно материалам дела, они готовились взорвать памятник Ленину. Режиссер вину не признал.

Сенцов объявил голодовку 14 мая с требованием отпустить всех украинцев, незаконно удерживаемых в России. Через несколько дней после начала голодовки Сенцов согласился, чтобы ему вводили через капельницу питательную смесь и давали необходимые лекарства. В конце сентября его доставили в городскую больницу для планового обследования, по итогам которого ему «скорректировали лечение».

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