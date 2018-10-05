Дело о последней дуэли Александра Сергеевича Пушкина

Источник: MOS.ru

По подсчетам пушкинистов, поэт бросал вызов на дуэль минимум 24 раза, он был готов стреляться с родственниками, друзьями, случайными соседями в театральной ложе или по игре в бильярд и просто первыми встречными.

Первую перчатку поэт бросил своему дяде Павлу Ганнибалу, который отбил у него девушку на балу.

Также Пушкин вызывал на дуэли героев своих эпиграмм, которые были недовольны сатирой, причиной поединка могли стать дерзкое поведение поэта в театре — он кричал на артистов, за что майор Денисович сделал поэту замечание, ссора в бильярдной — поэт мешал игрокам, за что его упрекнули Федор Орлов и Алексей Алексеев. Даже участие поэта в дуэли чуть не привело к новой дуэли: Пушкин был секундантом и не смог договориться с представителем противника Карлом Прункулом о правилах поединка.

Самого же поэта вызывали к барьеру шесть раз. Несмотря на огромное количество брошенных вызовов, значительное большинство поединков не состоялось благодаря усилиям друзей Пушкина, которым удавалось примирить противников.

Всего же поэт принял участие в пяти дуэлях, при этом он ни разу не стрелял первым и пролил кровь противника лишь однажды — в последнем столкновении.

Удивительные обстоятельства в «дуэльных делах» Пушкина продолжались и после гибели поэта — фактически он стал первым обвиняемым, которого судили уже умершим: дуэли в царской России были строго запрещены и Николай I дал указание суду озвучить наказание, которое понёс бы Пушкин, если бы остался в живых.

Суд над умершим поэтом

Новость Путин не расставался с томиком Пушкина на подписании документов саммита СНГ

27-го января 1837 года между поручиком бароном де-Геккерном и камер-юнкером Пушкиным, в 5 часов пополудни, за выборгскою заставою, близ Новой Деревни, в роще, за комендантскою дачею, при бытности секундантов: со стороны Геккерна — находившегося при французском посольстве виконта д’Аршиака, а со стороны Пушкина — инженер-подполковника Данзаса, произошла дуэль, на которой они оба дуг друга ранили, но из них Геккерн остался в живых, Пушкин же вскоре после того умер.

Командующий отдельным гвардейским корпусом генерал-адъютант Бистром, получив сведения об этой дуэли, 29-го того же января, предписав командиру гвардейского резервного кавалерийского корпуса предать де-Геккерна за произведенную им дуэли при лейб-гвардии конном полку военному суду, вспеподданейше донес об этом Государю Имепратору; Его Величество того же 29-го числа, высочайше повелеть соизволил:

«Судить военным судом, как Геккерна и Пушкина, так равно и всех прикосновенных к этому делу с тем, что ежели между ними окажутся лица иностранные, то, не делая им допросов и не включая в сентенцию суда, представить об них особую записку, с означением токмо меры их прикосновенности».

Во исполнение этой высочайшей воли было отобрано от де-Геккерна объяснение и, вместе с тем, предан военному суду подполковник Данзас. О Пушкине же (между тем умершем) предписано военно-судной комиссии объяснить только в приговоре: какому бы он подлежал по законам за поступок наказанию.

Допрос Дантеса

Поручик барон де-Геккерн на допросах объяснил:

1) что он, вступая из французских дворян в российскую службу, учинил присягу только на верность оной;.

2) что, 27-го января, в 5 часов пополудни, он за выборгскою заставой имел с камер-юнкером Пушкиным дуэль на пистолетах; причина же, побудившая его, Геккерна, вызвать Пушкина на оную, есть следующая; в ноябре 1836 года, получил он, Геккерн, от Пушкина словесный и беспричинный вызов на дуэль и принял его, но спустя некоторое время Пушкин, без всякого с ним объяснения, словесно просил нидерландского посланника барона де-Геккерна передать подсудимому, что он вызов свой уничтожает; на это он, Геккерн, не мог согласиться, потому что, приняв беспричинный вызов его на дуэль, полагал, что честь его, Геккерна, не позволяет ему отозваться от данного Пушкину слова; после этого Пушкин, по требованию показателя, выбрал себе секундантом виконта д’Аршиака, но Пушкин написал последнему письмо, в котором объяснил, что он ошибся в поведении его, Геккерна, и что он находит последнее благородным и вовсе не оскорбительным для его чести, что соглашался повторить и словесно. С этого дня он, Геккерн, не имел с Пушкиным никаких сношений, кроме учтивости; но 26-го января нидерландский посланник получил письмо от Пушкина, в котором последний говорил, что не адресует его показателю единственно потому, что считает его подлецом и слишком низким; обо всем вышеизъясненном (кроме нидерландского посланника, получившего от Пушкина письмо, и бывшего с его, Геккерна, стороны секундантом виконта д’Аршиака) никто не знал; де-Геккерн прибавил, что кто писал Пушкину безымянное письмо в ноябре и после того, ему неизвестно; советов к совершению или отвращению дуэли показатель ни от кого не принимал и о прежних сношениях Данзаса с Пушкиным не знал, кроме того лишь, что видел Данзаса на месте дуэли.

При освидетельствовании де-Геккерна, 5-го февраля, лейб-гвардии конной артиллерии штаб-лекарем Стефановичем, оказалось: «что Геккерн имеет пулевую проницающую рану на правой руке ниже локтевого сустава на четыре поперечных перста; вход и выход пули в небольшом один от другого расстоянии. Обе раны находятся в сгибающих персты мышцах, окружающих лучевую кость более к наружной стороне. Раны простые, чистые, без повреждения костей и больших кровеносных сосудов. Кроме боли в раненном месте, Геккерн жалуется на боль в правой верхней части живота, где вылетевшая пуля причинила контузию; эта боль обнаруживается при глубоком вздыхании; наружных же знаков этой контузии незаметно. От раны больной имеет обыкновенную небольшую лихорадку, и хотя вообще он в хорошем и надежном к выздоровлению состоянии, но точного срока к совершенному выздоровлению определить нельзя». Затем, после вторичного освидетельствования де-Геккерна, штаб-лекарь донес военно-судной комиссии, что у Геккерна, кроме припухлости и чувствительности при дотрагивании к раненому месту, других болезненных припадков незаметно.

(Газета Голос, 1867 год, № 59).