Нобелевскую премию мира присудили борцам с сексуальным насилием

Премия мира является одной из пяти, завещанных в конце XIX века шведским промышленником и изобретателем Альфредом Нобелем. В отличие от других нобелевских наград, ее вручают не в Стокгольме, а в Осло, но тоже 10 декабря — в день кончины основателя.