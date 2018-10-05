Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украина возмущена итогом разрыва ж/д сообщения с РФ
Странная дыра в земле извергает огонь и пугает жителей (фото)
Жена Никиты Михалкова умилила соцсети снимком мужа и внука
Как новый российский внедорожник прошел испытания на прочность
Квартиры подорожали в половине крупнейших городов России
Мухи, тигры и лисыКак в Китае борются с коррупцией?
Откровенное выступление Загитовой удивило немцев
Скрипаль попала в ДТП: неожиданно оторвало колесо
Максимова, Безрукова и Горбачева на премьере фильма «Без меня»
73-летняя Хелен Миррен играет Екатерину II: первое фото в образе
Знаменитого актера Недзведцкого жестоко убили во время застолья
Гражданская жена Захарченко уехала в США - СМИ
«Люди, не звоните»: Павел Воля в ответ на слова о госпитализации
Не менее 10 человек погибли в ДТП под Тверью
Странная дыра в земле извергает огонь и пугает жителей (фото)
Россияне нашли на Марсе воду
10 стеллажей и полок, которые легко сделать своими руками
12 способов сделать квартиру теплее
Фоторепортажи
8На Крымском мосту открылось движение для грузовиков
17Идем на «Восток»
12:14 (мск), источник: Интерфакс

Нобелевскую премию мира получили Денис Муквеге и бывшая пленница ИГ Надя Мурад

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU — Норвежский нобелевский комитет назвал в Осло лауреата Нобелевской премии мира за 2018 год. Нобелевскую премию мира в этом году получили Денис Муквеге и бывшая пленница ИГ (запрещена в РФ) Надя Мурад.

Наверх
Источник: Nobel Prize

В 2018 году на премию мира претендовали 217 человек и 112 организаций.

В прошлом году обладателем Нобелевской премии мира стала Международная кампания за уничтожение ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN).

В 2016 году награду получил колумбийский президент Хуан Мануэль Сантос, подписавший мирный договор, который положил конец длившейся более 50 лет гражданской войне в стране.

В ХХI веке лауреатами Нобелевской премии мира становились Европейский Союз (в 2012 году), президент США Барак Обама (в 2009 году), вице-президент США Эл Гор (в 2007 году) и американский политик, создатель центра своего имени Джимми Картер (в 2002 году). В 1990 году награду получил первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев.

Новость
Журнал Time назвал возможных кандидатов на Нобелевскую премию мира

Премия мира, согласно последней воле Альфреда Нобеля, в отличие от остальных наград, учрежденных по его завещанию, присваивается не в Стокгольме, а в Осло. Ученый указал, что решение о присуждении премии должен принимать комитет из пяти человек, которых назначает парламент Норвегии. Члены комитета по традиции — это в основном отошедшие от активной деятельности норвежские политики и бывшие лидеры партий.

Нобелевские лауреаты 2018 года

Ранее «Нобеля» по медицине и физиологии удостоились ученые — иммунологи Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзё за открытие терапии рака путем активации иммунного ответа.

Обладателями премии по физике стали американский ученый Артур Эшкин — за оптический пинцет и его применение в области биологии, французский физик Жерар Муру и Донна Стрикленд из Канады — за разработку метода генерации высокоинтенсивных ультракоротких оптических импульсов.

Награду в области химии получили Фрэнсис Арнольд за направленную эволюцию ферментов, а также Джордж Смит и сэр Грегори Винтер за фаговое отображение пептидов и антител.

Обладатель следующей награды — премии по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, учрежденную с 1969 года Банком Швеции, — будет объявлен в понедельник, 8 октября.

Новость
Миллиард лет эволюции за неделю. Объясняем смысл Нобелевской премии по химии в 100 и 500 словах

В этом году в Стокгольме огласят имена четырех из пяти нобелевских лауреатов. Нобелевский комитет решил не присуждать Нобелевскую премию по литературе и перенес ее вручение на 2019 год. Такое решение было принято из-за скандала в Шведской академии с обвинениями в сексуальных и финансовых злоупотреблениях, в результате которого из организации ушли шесть ее членов. Ситуация, в которой вручение премии по литературе перенесли из-за скандала, — первая в истории награды. Между тем и раньше были случаи, когда премию по литературе не присуждали. Так, в 1935 году было решено, что ни один из претендентов не достоин награды. В последний раз Шведская Академия наук не вручала Нобелевскую премию по литературе в 1943 году во время Второй мировой войны.

В 2017 году Нобелевский фонд впервые с 2001 года решил увеличить размеры премий лауреатам на один миллион шведских крон — то есть на 12,5% Теперь размер премии составляет 9 млн шведских крон (около $1,12 млн).

Церемония награждения лауреатов по традиции пройдет в Стокгольме 10 декабря, в день кончины основателя Нобелевских премий — шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833−1896). Награду ученым вручит король Швеции Карл XVI Густав.

Минздрав призвал запретить рекламу леденцов от боли в горле
В Подмосковье разбился истребитель МиГ-29
В Тверской области более десяти человек погибли в ДТП
Офицеров ФСБ обвинили в предательстве России за $10 млн
Как выглядит деревня на дне пропасти (фото)
Неделя в доме Нурмагомедова: все о крутом нраве дагестанцев
Спорт
«Порву смердящую крысу»: Макгрегор угрожает Хабибу Конор Макгрегор опоздал на вторую пресс-конференцию перед его боем за титул чемпиона UFC в легком весе с Хабибом Нурмагомедовым
Hi-Tech
Загадочный объект в Антарктиде взбудоражил мир Что же это такое?
Hi-Tech
Загадочный объект в Антарктиде взбудоражил мир Что же это такое?
Кино
К 75-летию Инны Чуриковой: 15 лучших фильмов с актрисой Зритель полюбил Инну Чурикову за вечно изумленные глаза, смущенную улыбку и целый массив сильных и сложных ролей. Волевая медсестра Таня Теткина, кроткая мать и Жанна Д’Арк – этих и других героинь гениальной артистки ищите в нашей подборке
Недвижимость
Как вычислить риелторов-мошенников
История россиянина о жизни в Эмиратах
Названы тайные метки квартирных воров в Москве
5 российских городов, которые обязательно надо увидеть осенью
Дети
Жена Никиты Михалкова умилила соцсети снимком мужа и внука Эмоциональный снимок очень понравился пользователям сети
Леди
Маликов дня: как изменилась прическа певца за 23 года Стабильность — признак мастерства. Мода на прически или блестящие пиджаки может меняться сколько угодно, но прическа Дмитрия Маликова остается неизменной.
Все о ремонте
С какой части квартиры лучше всего начинать ремонт?
Как выглядит 42-метровая квартира в Нью-Йорке (фото)
5 футуристичных интерьеров, в которых удобно жить
Как правильно выбрать стол для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь