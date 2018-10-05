Яд нарасхват: школьников хотят оградить от чипсов
Как приучить детей к правильному питанию и почему запреты при этом неизбежны.
Как приучить детей к правильному питанию и почему запреты при этом неизбежны.
Продажу чипсов, шоколадок и газировок на территории школ могут запретить. Эту инициативу депутатов Госдумы хором поддерживают эксперты, а некоторые предлагают и более радикальные меры — вовсе исключить эти продукты из продажи. Почему перекусы из автоматов так вредны, как с ними борются в России и за рубежом, как приучать ребенка к правильному питанию и что класть ему в ланчбокс, читайте в материале «Известий».
На территории школ не должны продаваться чипсы, сухарики, шоколадные батончики и сладкая газировка, уверен зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья доктор медицинских наук Леонид Огуль.
По словам парламентария, в школьных столовых должны быть соки, фрукты, овощи, молочные и кисломолочные продукты, а из лакомств — мармелад и зефир.
Ожирение — одна из проблем, масштаб которой увеличивается с каждым годом. Огуль привел цифры, согласно которым в прошлом году такой диагноз поставили 2 млн россиян. По данным Эндокринологического научного центра Минздрава, этим недугом страдает 5−8% школьников. Для сравнения — в 1990-е годы этот показатель составлял 2−3%. Сейчас проблемы с лишним весом наблюдаются с первых лет жизни у 7% российских детей, говорил научный руководитель «ФИЦ питания и биотехнологии» Виктор Тутельян.
Дети сами не знают, что вредно, а что — нет, подчеркивает зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья. Как маленький ребенок может противостоять напичканным сахаром газированным напиткам, чипсам, сухарикам и шоколадкам, которые окружают его?
В конце сентября 22-летнего американского рэпера Диего Линоса, известного под псевдонимом Lil Xan, госпитализировали.
По подсчетам НМИЦ здоровья детей Минздрава России, каждый четвертый российский школьник тратит карманные деньги на чипсы. Примерно столько же детей перекусывают булочками, еще 20% — конфетами, 17% затариваются сладкими газировками. И хотя случаев «передозировки» вредными снеками не фиксировалось, цифры весьма пугающие.
«Чипсы, шоколадки, “Кока-кола” — это даже не нужно обсуждать, это чистый яд», — сказал «Известиям» терапевт,
Одна из самых больших ошибок в составлении рациона детей — это то, что они могут позволить себе купить леденцы, сникерсы и прочую химию.
Пристрастие детей к тем же шоколадным батончикам вполне понятно: они быстро обеспечивают энергией, а растущему организму ее нужно намного больше. Однако почти так же сработает банан, только вот такой пищевой привычки детям не прививают.
К такому выводу пришли в прошлом году специалисты НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Минздрава РФ после опроса девятиклассников.
В нормативах о школьном питании никаких чипсов и шоколадных батончиков не предусмотрено. Однако никто не мешает ставить на территории образовательных учреждений торговые автоматы, где будут продаваться вредные снеки. По закону потребовать убрать их могут управляющие советы из числа родителей, решению которых должно следовать руководство школы.
Что касается столовых, то тут у многих родителей появился
Обеды привозят в школу с комбинатов, выстраивающих меню в соответствии с требованиями. Некоторые из них стараются разнообразить меню, которое в привычном понимании россиян состоит из
Больше всего экспериментируют в Москве. В прошлом году в школе № 1468 открылся
«Дети часто просят родителей приготовить для них те же блюда, что они ели в школе, и родители обращаются в школу за рецептами», — приводит слова директора одной из начальных школ Токио автор книги «Самые здоровые дети в мире живут в Японии» Наоми Морияма.
Американские первоклассники зачастую не представляют, откуда берется еда. Известный британский повар, ресторатор и популяризатор здорового питания Джейми Оливер в документальном шоу Jamie’s Food Revolution просил учащихся начальных классов в Штатах назвать фрукты и овощи, которые он им показывал — те не знали ни одного названия. Это уже был второй подобный масштабный проект Оливера. Кампанию по борьбе за здоровое школьное питание он начал в родной Великобритании. Как и в США, пристрастие к фастфуду и вредным снекам среди детей и подростков там укоренилось намного сильнее. Вредные продукты предлагают сами же школы: наггетсы, сосиски, чипсы могут быть частью обеда.
Если вы даете детям газированные напитки, вы урод. Если вы даете им чипсы — вы идиот. Если ваш ребенок не ест нормальные горячие обеды, разберитесь с этим как можно скорее.
С кампанией ресторатора боролись даже на государственном уровне. Министр здравоохранения страны Эндрю Лансли критиковал Джейми Оливера в том, что тот попросту читает нотации людям
В России далеко до показателей по ожирению, которые фиксируются среди американских детей. Однако система организации школьного питания тоже нуждается в совершенствовании, сходятся во мнении эксперты. Чиновники и законодатели обсуждают целый пакет мер. В частности, они планируют ввести специальные чипы для маркировки продуктов, которые поставляются в школы и детсады. Поставщикам продуктов, из которых планируется составлять диетическое меню, могут предоставить преференции. А для оценки качества этих продуктов планируется утвердить жесточайший ГОСТ.
Сейчас ситуация оставляет желать лучшего, считает
По его мнению, помимо запрета чипсов и шоколадных батончиков, важный пункт — обеспечение неограниченного доступа школьников к качественной воде, которая должна заменить полюбившиеся детям газировки и соки. Желательно, чтобы они хоть немного пили каждую перемену. «У порядка 80% людей жуткое обезвоживание, — подчеркивает Орехов. — Вода должна быть артезианская, родниковая, а не кипяченая — в этой воде нет кислорода, а вода — основной источник кислорода для обменных процессов».
Вредные снеки и сладости нужно заменять теми же фруктами — эта пищевая привычка должна вырабатываться с детства, сходятся во мнении специалисты.
Чтобы приучить детей к правильному питанию, нужно предоставлять им возможность есть тогда, когда они голодны, пробовать самые разные продукты и выбирать то, что им нравится.
По ее словам, запрещать те или иные продукты, насильно регулировать объем порций — неэффективно. Более того, в долгосрочной перспективе это может обернуться неблагоприятными последствиями: нарушениями связи с собственным телом, фиксацией на запрещенных продуктах, расстройствами пищевого поведения (компульсивному перееданию, анорексии, булимии
«Важно развивать культуру питания: предоставлять ребенку знания о том, как функционирует человеческое тело, из чего состоят те или иные продукты, как они влияют на организм, поощрять ребенка быть чувствительным к сигналам своего тела, различать и сравнивать запахи и вкусы различных продуктов и их сочетаний, уделять внимание сервировке стола и приятной атмосфере во время еды», — советует Ирина
Не надо пытаться найти в нездоровой и невкусной еде в столовой
что-тополезное, это, скорее всего, будет только бутилированная вода. Давайте ребенку еду с собой, не прогадаете.
Он отмечает, что это ко всему прочему приучит ребенка питаться регулярно, без больших перерывов: «Именно перерывы в еде приводят к развитию гастритов, панкреатитов и прочим типичным болезням современного человека».
Алексей Калинчев,
Рекомендую давать ребенку не скоропортящиеся продукты с учетом его вкусов, сезона и возможностей родителей. Чистое мясо, не изделия из него. Овощи, фрукты.
Если ребенок активный и занимается спортом, нужно в обязательном порядке следить за его нормой потребления углеводов. Растущему организму жизненно необходимы строительные материалы: полноценный белок, правильный жир, углеводы как энергия, витамины, подчеркивает врач.
«Уже первоклашке можно объяснить,