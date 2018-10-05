Яд нарасхват: школьников хотят оградить от чипсов

Источник: Reuters

Продажу чипсов, шоколадок и газировок на территории школ могут запретить. Эту инициативу депутатов Госдумы хором поддерживают эксперты, а некоторые предлагают и более радикальные меры — вовсе исключить эти продукты из продажи. Почему перекусы из автоматов так вредны, как с ними борются в России и за рубежом, как приучать ребенка к правильному питанию и что класть ему в ланчбокс, читайте в материале «Известий».

В плену сахара

На территории школ не должны продаваться чипсы, сухарики, шоколадные батончики и сладкая газировка, уверен зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья доктор медицинских наук Леонид Огуль.

Он предложил на законодательном уровне запретить продажу этих и других вредных продуктов на территории образовательных учреждений.

По словам парламентария, в школьных столовых должны быть соки, фрукты, овощи, молочные и кисломолочные продукты, а из лакомств — мармелад и зефир.

Ожирение — одна из проблем, масштаб которой увеличивается с каждым годом. Огуль привел цифры, согласно которым в прошлом году такой диагноз поставили 2 млн россиян. По данным Эндокринологического научного центра Минздрава, этим недугом страдает 5−8% школьников. Для сравнения — в 1990-е годы этот показатель составлял 2−3%. Сейчас проблемы с лишним весом наблюдаются с первых лет жизни у 7% российских детей, говорил научный руководитель «ФИЦ питания и биотехнологии» Виктор Тутельян.

Дети сами не знают, что вредно, а что — нет, подчеркивает зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья. Как маленький ребенок может противостоять напичканным сахаром газированным напиткам, чипсам, сухарикам и шоколадкам, которые окружают его?

Чистый яд

В конце сентября 22-летнего американского рэпера Диего Линоса, известного под псевдонимом Lil Xan, госпитализировали.

Вопреки предположениям о передозировке наркотиками, оказалось, что парень оказался в больнице, переев кукурузных чипсов в острой обсыпке.

По подсчетам НМИЦ здоровья детей Минздрава России, каждый четвертый российский школьник тратит карманные деньги на чипсы. Примерно столько же детей перекусывают булочками, еще 20% — конфетами, 17% затариваются сладкими газировками. И хотя случаев «передозировки» вредными снеками не фиксировалось, цифры весьма пугающие.

«Чипсы, шоколадки, “Кока-кола” — это даже не нужно обсуждать, это чистый яд», — сказал «Известиям» терапевт, врач-диетолог с 30-летним стажем Михаил Орехов. По его словам, введение запрета на продажу чипсов и других подобных перекусов в школах назревал давно. Диетолог убежден, что эти продукты в идеале вообще нужно изъять из продажи.

Одна из самых больших ошибок в составлении рациона детей — это то, что они могут позволить себе купить леденцы, сникерсы и прочую химию. Михаил Орехов терапевт, врач-диетолог

Пристрастие детей к тем же шоколадным батончикам вполне понятно: они быстро обеспечивают энергией, а растущему организму ее нужно намного больше. Однако почти так же сработает банан, только вот такой пищевой привычки детям не прививают.

Это подтверждают цифры: за последние 10 лет школьники стали есть вдвое меньше свежих фруктов.

К такому выводу пришли в прошлом году специалисты НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Минздрава РФ после опроса девятиклассников.

Глинтвейн, тыква и другие

В нормативах о школьном питании никаких чипсов и шоколадных батончиков не предусмотрено. Однако никто не мешает ставить на территории образовательных учреждений торговые автоматы, где будут продаваться вредные снеки. По закону потребовать убрать их могут управляющие советы из числа родителей, решению которых должно следовать руководство школы.

Что касается столовых, то тут у многих родителей появился карт-бланш — в прямом смысле карта, позволяющая отслеживать, что ребенок покупает на перекус. В столичных школах она позволяет составлять стоп-листы запрещенных для ребенка покупок. Родители чаще всего вносят в них конфеты, шоколад, выпечку, бутерброды, печенье, пирожные, соленые и сладкие снеки, а также сладкие напитки, рассказывали в департаменте информационных технологий Москвы.

Читайте также Британским супермаркетам запретят размещать сладости у касс

Обеды привозят в школу с комбинатов, выстраивающих меню в соответствии с требованиями. Некоторые из них стараются разнообразить меню, которое в привычном понимании россиян состоит из трех-четырех видов супов с хлебом, котлет разного вида, картофельного пюре или гречки с компотом. В кемеровских школах, например, в этом году появились блюда с выращенной местными фермерами тыквой. На сургутском комбинате, организующем питание школьников, ввели в рацион такие блюда, как индейка под сметанным соусом, отбивная под сыром и тушеная индейка с кабачками.

Больше всего экспериментируют в Москве. В прошлом году в школе № 1468 открылся ресторан-столовая «Аптекарский огород» с отдельной зоной «Здравушка», рассчитанной на детей с ограничениями по питанию, где продают фруктовые и овощные чипсы, ягодные морсы и другие диетические лакомства. А в основном отделении, например, детям предлагают безалкогольный глинтвейн на вишневом соке. Однако похвастаться таким разнообразием могут единицы. Кроме того, такие опции могут быть не всем по карману.

Заграница не поможет

«Дети часто просят родителей приготовить для них те же блюда, что они ели в школе, и родители обращаются в школу за рецептами», — приводит слова директора одной из начальных школ Токио автор книги «Самые здоровые дети в мире живут в Японии» Наоми Морияма.

Одно из правил организации школьного питания в японских школах — обеды готовятся из свежих, выращенных поблизости продуктов. При этом детей привлекают к приготовлению блюд и показывают им, как добываются продукты.

Американские первоклассники зачастую не представляют, откуда берется еда. Известный британский повар, ресторатор и популяризатор здорового питания Джейми Оливер в документальном шоу Jamie’s Food Revolution просил учащихся начальных классов в Штатах назвать фрукты и овощи, которые он им показывал — те не знали ни одного названия. Это уже был второй подобный масштабный проект Оливера. Кампанию по борьбе за здоровое школьное питание он начал в родной Великобритании. Как и в США, пристрастие к фастфуду и вредным снекам среди детей и подростков там укоренилось намного сильнее. Вредные продукты предлагают сами же школы: наггетсы, сосиски, чипсы могут быть частью обеда.

Если вы даете детям газированные напитки, вы урод. Если вы даете им чипсы — вы идиот. Если ваш ребенок не ест нормальные горячие обеды, разберитесь с этим как можно скорее. Джейми Оливер повар

С кампанией ресторатора боролись даже на государственном уровне. Министр здравоохранения страны Эндрю Лансли критиковал Джейми Оливера в том, что тот попросту читает нотации людям из-за еды. Однако десятки школ всё же перешли на предложенную поваром схему. В США дело пошло сложнее — пару раз популяризатора здорового питания просто выгоняли.

Есть большое «но»

В России далеко до показателей по ожирению, которые фиксируются среди американских детей. Однако система организации школьного питания тоже нуждается в совершенствовании, сходятся во мнении эксперты. Чиновники и законодатели обсуждают целый пакет мер. В частности, они планируют ввести специальные чипы для маркировки продуктов, которые поставляются в школы и детсады. Поставщикам продуктов, из которых планируется составлять диетическое меню, могут предоставить преференции. А для оценки качества этих продуктов планируется утвердить жесточайший ГОСТ.

Читайте также Ученые рассказали, почему влюбленные набирают вес в отношениях

Сейчас ситуация оставляет желать лучшего, считает врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог Алексей Калинчев. «К сожалению, руководство детских учреждений не может само организовывать питание так, как посчитало бы необходимым и правильным. Они обязаны закупать у уполномоченных организаций, которые выиграли тендеры на снабжение их питанием через систему госзакупок. Как мы понимаем, на всех тендерах чаще всего выигрывает компания, предложившая наименьшую цену. Значит, неминуемо будет страдать качество еды», — отметил он в беседе с «Известиями». Специалист настроен пессимистично: при таком раскладе еда в детсадах и школах «неизбежно будет отвратительной».

Врач-диетолог Михаил Орехов разделяет пессимизм. По его мнению, главная проблема в отсутствии качественных продуктов.

«Я бы посоветовал тем, кто занимается организацией детского питания в школах, обратиться к рациону наших детских клинических больниц времен 1970−1980 годов», — отметил эксперт, подчеркнув, однако, что в любом случае всё упирается в вопрос качества продуктов.

По его мнению, помимо запрета чипсов и шоколадных батончиков, важный пункт — обеспечение неограниченного доступа школьников к качественной воде, которая должна заменить полюбившиеся детям газировки и соки. Желательно, чтобы они хоть немного пили каждую перемену. «У порядка 80% людей жуткое обезвоживание, — подчеркивает Орехов. — Вода должна быть артезианская, родниковая, а не кипяченая — в этой воде нет кислорода, а вода — основной источник кислорода для обменных процессов».

Вредные снеки и сладости нужно заменять теми же фруктами — эта пищевая привычка должна вырабатываться с детства, сходятся во мнении специалисты.

Чтобы приучить детей к правильному питанию, нужно предоставлять им возможность есть тогда, когда они голодны, пробовать самые разные продукты и выбирать то, что им нравится. Ирина Катин-Ярцева клинический психолог, психотерапевт, член Ассоциации игровой терапии

Читайте также Диетолог рассказал, почему японцы не страдают ожирением

По ее словам, запрещать те или иные продукты, насильно регулировать объем порций — неэффективно. Более того, в долгосрочной перспективе это может обернуться неблагоприятными последствиями: нарушениями связи с собственным телом, фиксацией на запрещенных продуктах, расстройствами пищевого поведения (компульсивному перееданию, анорексии, булимии и т. д. ), подчеркивает психолог.

«Важно развивать культуру питания: предоставлять ребенку знания о том, как функционирует человеческое тело, из чего состоят те или иные продукты, как они влияют на организм, поощрять ребенка быть чувствительным к сигналам своего тела, различать и сравнивать запахи и вкусы различных продуктов и их сочетаний, уделять внимание сервировке стола и приятной атмосфере во время еды», — советует Ирина Катин-Ярцева.

А на деле как

Врач-диетолог Алексей Калинчев подчеркивает, что здоровье детей — забота их родителей.

Не надо пытаться найти в нездоровой и невкусной еде в столовой что-то полезное, это, скорее всего, будет только бутилированная вода. Давайте ребенку еду с собой, не прогадаете. Алексей Калинчев Врач-диетолог

Он отмечает, что это ко всему прочему приучит ребенка питаться регулярно, без больших перерывов: «Именно перерывы в еде приводят к развитию гастритов, панкреатитов и прочим типичным болезням современного человека».

Алексей Калинчев, врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог.

Рекомендую давать ребенку не скоропортящиеся продукты с учетом его вкусов, сезона и возможностей родителей. Чистое мясо, не изделия из него. Овощи, фрукты.

Если ребенок активный и занимается спортом, нужно в обязательном порядке следить за его нормой потребления углеводов. Растущему организму жизненно необходимы строительные материалы: полноценный белок, правильный жир, углеводы как энергия, витамины, подчеркивает врач.

«Уже первоклашке можно объяснить, что-то, что положили в ланчбокс, нужно съесть в первой половине дня, на первых переменах. Всё, что лежит дольше, может испортиться», — подчеркивает в свою очередь врач-терапевт, врач-диетолог Ирина Громова. Как и все опрошенные «Известиями» эксперты, она подчеркивает, что никаких конфет, ватрушек и других сладостей ребенку давать не нужно. В беседе с изданием Ирина Громова дала несколько советов для тех родителей, которые хотят снабдить своего ребенка едой в школу.