8-летняя шведка нашла в озере древний меч. Ему 1500 лет
Восьмилетняя девочка, плавая летом в озере в Швеции, нашла древний меч довикинговой эпохи.
Восьмилетняя девочка, плавая летом в озере в Швеции, нашла древний меч довикинговой эпохи.
Сага Ванесек нашла меч в озере Видостерн, когда отдыхала с семьей в загородном доме на юге страны. Сначала сообщалось, что мечу около 1000 лет, но затем эксперты из местного музея пришли к выводу, что он на 500 лет больше.
Не каждый день наступаешь на меч в озере.
Во время обнаружения находки уровень воды в озере был очень низким
«Я почувствовала, что в воде
Отец девочки Энди Ванесек рассказал англоязычному изданию The Local, что сначала подумал, будто дочь нашла в воде
В местном музее, который теперь отвечает за сохранность меча, говорят, что он находится в очень хорошем состоянии.
Находка Саги побудила руководство музей и местные власти начать исследования в озере и на его берегах. Уже найдена брошь, датированная 3 веком нашей эры.
В музее заявили, что исследование озера продолжается, и вполне возможно, что будут найдены еще более древние артефакты.