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13:24 (мск), источник: BBC News Русская служба

8-летняя шведка нашла в озере древний меч. Ему 1500 лет

Восьмилетняя девочка, плавая летом в озере в Швеции, нашла древний меч довикинговой эпохи.

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Источник: Jönköpings läns museum

Сага Ванесек нашла меч в озере Видостерн, когда отдыхала с семьей в загородном доме на юге страны. Сначала сообщалось, что мечу около 1000 лет, но затем эксперты из местного музея пришли к выводу, что он на 500 лет больше.

Не каждый день наступаешь на меч в озере.
Микаэл Нордстрём
Представитель музея

Во время обнаружения находки уровень воды в озере был очень низким из-за засухи. Именно это и позволило Саге найти древнее оружие.

«Я почувствовала, что в воде что-то есть, и подняла этот предмет. Там была рукоятка, и я пошла к папе сказать, что это похоже на меч», — рассказала сама Сага в интервью шведской радиостанции Sveriges Radio.

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Отец девочки Энди Ванесек рассказал англоязычному изданию The Local, что сначала подумал, будто дочь нашла в воде какую-то странную палку или ветку. И только после того, как он попросил своего друга осмотреть находку повнимательнее, он осознал, что перед ним — старинная реликвия.

В местном музее, который теперь отвечает за сохранность меча, говорят, что он находится в очень хорошем состоянии.

Находка Саги побудила руководство музей и местные власти начать исследования в озере и на его берегах. Уже найдена брошь, датированная 3 веком нашей эры.

Находка Саги привела к озеру археологов | Источник: Jönköpings läns museum

В музее заявили, что исследование озера продолжается, и вполне возможно, что будут найдены еще более древние артефакты.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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