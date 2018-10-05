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16:07 (мск), источник: ТАСС

Москалькова надеется на прекращение спекуляций вокруг здоровья Сенцова

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/ — Омбудсмен заявила, что неоднократно уговаривала осужденного прекратить голодовку.

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Источник: РИА "Новости"

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова довольна окончанием голодовки осужденного в РФ за терроризм украинского режиссера Олега Сенцова и рассчитывает на прекращение спекуляций вокруг состояния его здоровья.

«Надеюсь, что с прекращением голодовки Олега Сенцова прекратятся и спекуляции вокруг состояния его здоровья», — сказала она ТАСС. При этом омбудсмен напомнила, что неоднократно уговаривала Сенцова прекратить голодовку. «.

Я неоднократно ему говорила, что существует много других цивилизованных способов отстаивания своих прав, и хорошо, что он прекратил голодовку.
Татьяна Москалькова
уполномоченный по правам человека в РФ
Москалькова также сообщила, что, по информации ФСИН, для Сенцова разработано специальное меню для выхода из голодовки.

Ранее замдиректора ФСИН РФ Валерий Максименко сообщил ТАСС, что Сенцов прекратил голодовку.

Сенцов объявил голодовку 14 мая и с тех пор находился под наблюдением врачей. Северо-Кавказский окружной военный суд 25 августа 2015 года приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Как установлено следствием и судом, он создал террористическую группу, действовавшую в Крыму. Весной 2014 года ее участники совершили в Симферополе два теракта: подожгли офисы общественной организации «Русская община Крыма» и регионального отделения «Единой России».

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