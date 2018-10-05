Москалькова надеется на прекращение спекуляций вокруг здоровья Сенцова
МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/ — Омбудсмен заявила, что неоднократно уговаривала осужденного прекратить голодовку.
МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/ — Омбудсмен заявила, что неоднократно уговаривала осужденного прекратить голодовку.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова довольна окончанием голодовки осужденного в РФ за терроризм украинского режиссера Олега Сенцова и рассчитывает на прекращение спекуляций вокруг состояния его здоровья.
«Надеюсь, что с прекращением голодовки Олега Сенцова прекратятся и спекуляции вокруг состояния его здоровья», — сказала она ТАСС. При этом омбудсмен напомнила, что неоднократно уговаривала Сенцова прекратить голодовку. «.
Я неоднократно ему говорила, что существует много других цивилизованных способов отстаивания своих прав, и хорошо, что он прекратил голодовку.
Ранее замдиректора ФСИН РФ Валерий Максименко сообщил ТАСС, что Сенцов прекратил голодовку.
Сенцов объявил голодовку 14 мая и с тех пор находился под наблюдением врачей.