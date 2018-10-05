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14:35 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Фотограф добавляет выдуманных персонажей на реальные снимки

И это выглядит очень забавно.

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Французский фотограф Франсуа Дурлен прославился в Сети благодаря удивительным работам, в которых он умело совмещает настоящий мир с выдуманным. Персонажей мультфильмов, кино и видеоигр он органично вписывает в реальность и наоборот.

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Дурлен отмечает, что поп-культура так плотно вошла в нашу жизнь, что грань между придуманным и реальным становится очень тонкой.

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Напомним, что недавно мы писали о художнике Хаяти Эврени, который в своих работах соединяет реальность и сюжеты известных картин.

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