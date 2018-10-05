Фотограф добавляет выдуманных персонажей на реальные снимки
И это выглядит очень забавно.
И это выглядит очень забавно.
Французский фотограф Франсуа Дурлен прославился в Сети благодаря удивительным работам, в которых он умело совмещает настоящий мир с выдуманным. Персонажей мультфильмов, кино и видеоигр он органично вписывает в реальность и наоборот.
Дурлен отмечает, что
Напомним, что недавно мы писали о художнике Хаяти Эврени, который в своих работах соединяет реальность и сюжеты известных картин.