В NASA делают смешные официальные постеры экспедиций МКС

На официальном сайте космического агентства NASA собраны фотографии составов экспедиций на Международную космическую станцию. Всего там 51 снимок. Изображения представляют собой коллажи из фото космонавтов (в том числе российских), снимков взлетающих ракет и вида Земли из Космоса. По крайней мере, так было начиная с 2000 года.

Но, хоть NASA и серьезная организация, в ней работают обычные люди, которым не чуждо чувство юмора. И с 2007 года они изменили подход к своим космическим снимкам.

Официальные снимки экспедиций стали выглядеть как постеры к известным блокбастерам и музыкальным альбомам. Например, астронавты превращались в джедаев из «Звездных войн», а также в героев «Матрицы», «Бешеных псов», «Пиратов Карибского моря» и многих других.

Те, кто следит за деятельностью агентства, заметили перемены уже давно, но для многих пользователей соцсетей необычные фотографии стали настоящим открытием. В начале октября в Twitter люди начали делиться ссылками на забавные фотографии.

По словам руководителя программы информирования о космических полетах NASA Алотты Тейлор, ироничные постеры создаются не только ради шутки, но и как средство для сплочения экипажа, ведь такие съемки — это очень веселый процесс.