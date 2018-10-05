Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В адвокатской палате ЕС оценили позицию Порошенко по долгу РФ
Что это? Загадочный объект в Антарктиде взбудоражил мир (фото)
Что будет, если завязать с алкоголем на месяц: эксперимент
«Люди, не звоните»: Павел Воля в ответ на слова о госпитализации
Что скрыто под шпилем МГУ (фото)
Зерновые баталии: Россия угрожает банкротством фермерам США Российская пшеница угрожает американским фермерам
Чехова, Борисова и другие звезды, которые натерпелись от учителей
2-летний мальчик нашинковал более 1000 долларов родительских сбережений
На Западе объяснили, чем опасен для России новый маневр США
Итог разрыва ж/д сообщения с РФ взбесил Киев
Известны последние слова погибшего вора в законе Вагона
Звезду «Ревизора» убили во время застолья - СМИ
Спортсменку РФ признали победительницей Олимпиады спустя 10 лет
Изменения, которые коснутся жильцов многоэтажек
"Над Кариной уже смеются": Еремеев раскрыл Мишулину
Новую болезнь обнаружили у Караченцова - СМИ
Квартиры подорожали в половине крупнейших городов России
12 способов сделать квартиру теплее
Фоторепортажи
16От заката до рассвета
24Sony World Photography Awards начал прием заявок
15:40 (мск), источник: Новости Mail.Ru

В NASA делают смешные официальные постеры экспедиций МКС

Этой традиции уже более 10 лет.

Наверх

На официальном сайте космического агентства NASA собраны фотографии составов экспедиций на Международную космическую станцию. Всего там 51 снимок. Изображения представляют собой коллажи из фото космонавтов (в том числе российских), снимков взлетающих ракет и вида Земли из Космоса. По крайней мере, так было начиная с 2000 года.

Но, хоть NASA и серьезная организация, в ней работают обычные люди, которым не чуждо чувство юмора. И с 2007 года они изменили подход к своим космическим снимкам.

NASA делает плакат фильма каждый раз, когда они отправляются в экспедицию на Международную космическую станцию. Все плакаты предоставлены НАСА

Официальные снимки экспедиций стали выглядеть как постеры к известным блокбастерам и музыкальным альбомам. Например, астронавты превращались в джедаев из «Звездных войн», а также в героев «Матрицы», «Бешеных псов», «Пиратов Карибского моря» и многих других.

Те, кто следит за деятельностью агентства, заметили перемены уже давно, но для многих пользователей соцсетей необычные фотографии стали настоящим открытием. В начале октября в Twitter люди начали делиться ссылками на забавные фотографии.

Плакаты экспедиции МКС невозможно смотреть! Как можно делать это так круто?
Постер 30-ой экспедиционной команды
Постер 51-ой экспедиции
NASA выпускает плакат «Звездные войны» для экипажа экспедиции 45, который отправится в миссию на МКС

По словам руководителя программы информирования о космических полетах NASA Алотты Тейлор, ироничные постеры создаются не только ради шутки, но и как средство для сплочения экипажа, ведь такие съемки — это очень веселый процесс.

Читайте также:

 Пенсионный бит. О чем сегодня поют звезды 90-х
Дело о последней дуэли Александра Сергеевича Пушкина
Россия и Индия заключили контракт на поставку С-400
Нобелевскую премию мира присудили борцам с сексуальным насилием
Восьмилетняя шведка нашла в озере меч довикинговой эпохи
В Подмосковье разбился истребитель МиГ-29
Офицеров ФСБ обвинили в предательстве России за $10 млн
Как выглядит деревня на дне пропасти (фото)
Неделя в доме Нурмагомедова: все о крутом нраве дагестанцев
Спорт
«Порву смердящую крысу»: Макгрегор угрожает Хабибу Конор Макгрегор опоздал на вторую пресс-конференцию перед его боем за титул чемпиона UFC в легком весе с Хабибом Нурмагомедовым
Hi-Tech
Загадочный объект в Антарктиде взбудоражил мир Что же это такое?
Hi-Tech
Загадочный объект в Антарктиде взбудоражил мир Что же это такое?
Кино
От Светлакова до Розановой: звезды на презентации СТС Телеканал представил новые проекты, которые зрители уже скоро увидят в эфире
Недвижимость
Как вычислить риелторов-мошенников
Ипотечной ставке предрекли рост до критического уровня
История россиянина о жизни в Эмиратах
Сакля, юрта и сукал: он объездил весь мир и снял людей на фоне их удивительных домов
Дети
Жена Никиты Михалкова умилила соцсети снимком мужа и внука Эмоциональный снимок очень понравился пользователям сети
Леди
Маликов дня: как изменилась прическа певца за 23 года Стабильность — признак мастерства. Мода на прически или блестящие пиджаки может меняться сколько угодно, но прическа Дмитрия Маликова остается неизменной.
Все о ремонте
Как недорого оформить микро-квартиру: пример из Швеции
Двушка с кухней, гостиной, спальней и кабинетом (фото)
Как создать атмосферу французского прованса у себя дома
Современная квартира с элементами классики: проект в Москве
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь