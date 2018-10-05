Mail.Ru предложил создать экспертный орган по оценке соцсетей на предмет экстремизма

Источник: Reuters

Компания Mail.Ru Group выступила с предложением о создании экспертного органа по оценке действий и публикаций в социальных сетях на предмет содержания информации экстремистского характера. Предложения Mail.Ru Group на заседании комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций по теме «Либерализация ст. 282 УК РФ и ее правоприменение» озвучил вице-президент компании Владимир Габриелян.

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«Материалы, которые рассматривает суд, перед этим проходят экспертизу, эксперты обычно считают, что те материалы, которые приносят им органы следствия, априори экстремистские, — сказал Габриелян. — Мне кажется, что именно этот орган экспертиз очень важно реформировать таким образом, чтобы это была точно квалифицированная экспертиза, чтобы экспертиза смотрела на материалы глазами пользователя, чтобы она понимала, что иногда шутка — это просто шутка. Мне кажется, очень важным будет сформировать какой-то экспертный орган, в который могут войти члены Общественной палаты, правозащитники, наряду со специалистами, которые определяют вредоносность материалов, чтобы давать более всестороннюю оценку, чем это делается сейчас».

Mail.ru Group предлагает также декриминализировать ст. 282 и 148 УК РФ.

Когда мы размещаем какую-то смешную картинку, мы не всегда предполагаем, может ли она кого-нибудь оскорбить. Очень важным является пленум Верховного суда, который дал дополнительное разъяснение, что при рассмотрении таких дел нужно искать умысел и общественную опасность. Не надо наказывать человека за то, что он сделал без умысла и то, что не повлекло никаких последствий" Владимир Габриелян вице-президент компании

Компания предложила амнистировать граждан, которые уже осуждены за действия в интернете.

История вопроса

Ранее президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму пакет законопроектов, направленных на частичную декриминализацию статьи УК РФ, предусматривающей ответственность за экстремистскую деятельность.

В соответствии с внесенными в Госдуму поправками часть 1 статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства» предлагается применять только к лицу, которое в течение года было привлечено к административной ответственности за экстремистские правонарушения.

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При этом КоАП РФ предложено дополнить новой статьей 20.3.1 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Согласно новым нормам, «действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, могут повлечь административную ответственность в виде штрафа для граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, или обязательных работ на срок до 100 часов, или административного ареста на срок до 15 суток; для юридических лиц штраф составит от 250 тыс. до 500 тыс. рублей.