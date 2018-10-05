Ученые открыли мутацию, мешающую бросить курить

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Новость Частичный отказ от курения не поможет легким

«Наше открытие указывает на то, что мы можем создать препарат, который бы повышал активность никотиновых рецепторов, связанных с геном CHRNA5. Подобные вещества помогут курильщикам уменьшить число употребляемых сигарет, и уменьшат риск того, что они начнут заново курить после отказа от табака», — заявил Бенуа Форге (Benoit Forget) из Института Пастера в Париже (Франция).

Сила воли и сила генов

Курение и связанные с ним болезни пока остаются одной из главных причин преждевременной смерти людей. По статистике американской CDC, каждый год в мире от табака и вторичного курения умирает примерно по 6 миллионов человек, и каждые два из трех курильщиков обычно умирают по причинам, связанных со злоупотреблением табаком.

Многие курильщики пытаются избавиться от этой привычки, однако далеко не всем удается это сделать, несмотря на все существующие методики и стратегии по избавлению от никотиновой зависимости. Подобные различия, как достаточно давно выяснили ученые, чаще всего имеют не психологическую, а генетическую природу.

К примеру, за последние годы биологи открыли несколько мутаций в генах ANKK1, CHRNA3 и CHRNA5, делающих человека более предрасположенным к курению, а также несколько других версий этих участков ДНК, работающих противоположным образом.

Ученые, как отмечают Форге и его коллеги, достаточно давно пытаются понять, способствуют ли эти мутации только развитию никотиновой зависимости, или же они еще и мешают курильщикам отказываться от табака.

Поискам ответа на этот вопрос мешает две вещи — большое число социальных факторов, влияющих на вредные привычки, а также отсутствие у биологов возможности «залезть» в мозг курильщика в тот момент, когда сигареты возвращаются в его жизнь.

Французские ученые нашли остроумное решение для этой проблемы — они пересадили человеческую версию CHRNA5 и некоторых других генов, связанных с никотином, в ДНК крыс, и проследили за тем, как различные мутации в этих участках генома влияют на их поведение.

«Нейрон курильщика»

Для этого биологи подключили кровеносную систему крыс к специальному аппарату, который позволял им вводить в себя небольшие порции никотина, нажимая на рычаг в их клетке. Когда у грызунов возникала зависимость, ученые пытались «отучить» животных от табака, заменив раствор никотина на воду и оставив крыс в покое на протяжении нескольких дней.

После этого ученые возвращали никотин в инжектор, и начинали следить за тем, какие из грызунов заново начинали употреблять это вещество и как быстро повышались их никотиновые «аппетиты».

Как оказалось, быстрее всего это происходило с крысами, чей ген CHRNA5 содержал в себе мутацию 5SNP — один из самых распространенных вариантов «опечаток» в этом сегменте генома, которую можно найти в ДНК примерно трети европейцев и половины азиатов.

В свою очередь, удаление этого гена или его замена на «обычный» вариант приводила к тому, что у крыс или вообще не развивалась зависимость, или же они начинали заново употреблять никотин не так часто и быстро, как в случае с 5SNP.

Возник вопрос, почему это происходит? Проследив за активностью CHRNA5 в клетках мозга, биологи обнаружили, что связанные с ними никотиновые рецепторы понижали активность нейронов в так называемом «межножковом ядре», связанном с чувством самоконтроля и формированием «ломки».